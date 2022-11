Kamničani gostijo nizozemski Groningen

"Za Lycurgus Groningen velja, da gre za zelo napadalno usmerjeno ekipo, ki je tudi zelo visoka. Njihova igra je hitra, zanimivo pa je, da prav vsi izvajajo skok servis. Na vsaki tekmi zelo pritiskajo s servisi, posledično imajo tudi veliko asov in upam, da nas pri sprejemu ne bo omejevala naša dvorana s prenizkim stropom in drugimi stvarmi, ki so pritrjene nanj. Ampak tako kot bo za nas, bo tudi zanje. V ospredju sta dva Američana, oba sprejemalca, Kyle McCauley in Ryan Coenen, ter kanadski korektor Jakob Kern, ki ga občasno zamenja domačin, ki je že dolgo v ekipi in sta dobro uigrana s podajalcem. Za prvo tekmo bi lahko rekli, da bo šlo za spoznavanje obeh ekip, odločilni korak pa bo treba narediti na drugi. Kaj vse prinaša druga tekma, smo videli prejšnji teden, ko je bila naša ženska ekipa po gostovanju v Zagrebu že v izgubljenem položaju, vendar so se na drugi tekmi rešile. V vsakem primeru bo vsaka zmaga dobrodošla, vendar bomo morali igrati vsako točko posebej. Zmaga bi bila dobrodošla tudi za samozavest ekipe," je o igri nizozemske ekipe v klubski mikrofon povedal trener Calcit Volleyja Matija Pleško.

Povratno srečanje bo prihodnjo sredo na terenu trenutno pete ekipe nizozemskega prvenstva.