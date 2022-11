Zahtevna uvodna ovira za ACH Volley: "Prav zato smo lahko sproščeni"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley z gostovanjem pri favorizirani Perugii odpira sezono v ligi prvakov. Italijanski kolektiv, ki je v zadnji sezoni igral v polfinalu tekmovanja, je odlično začel tekmovalno obdobje. Perugia, za katero od letošnje sezone igra tudi slovenski podajalec Gregor Ropret, še ne pozna poraza, v domačem prvenstvu je s šestimi zmagami na vrhu, osvojila je tudi superpokalno lovoriko. Zadnji zmagovalec lige prvakov je poljski klub Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, ki ga je do zmage v Stožicah vodil slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Slovenski prvak sezono v elitni ligi prvakov tako začenja proti zvezdnikom italijanskega podprvaka Perugie, katerega člani so med drugim MVP zadnjega svetovnega prvenstva in prvi podajalec italijanske ekipe Simone Giannelli, Kubanec s poljskim potnim listom Wilfredo Leon in tudi Gregor Ropret

Tudi ACH Volley v novi sezoni ne pozna poraza, a v Italiji bo v drugačni vlogi, kot je je vajen v domačem prvenstvu. Vloga favorita je namreč izrazito na strani Peurgie.

"Zavedamo se, da je Perugia izrazit favorit na uvodni tekmi lige prvakov. Ravno zato lahko igramo sproščeno in pokažemo svojo najboljšo igro. Kaj bo to pomenilo pri končnem izidu, pa bomo videli," pravi trener ACH Volleyja Radovan Gačič, libero Jani Kovačič pa dodaja: "Začenja se najelitnejše tekmovanje v klubski odbojki, ki ga že z veseljem pričakujemo. V novembru nas čakajo kar tri izjemno pomembne tekme v ligi prvakov, od tega dve doma pred našimi navijači."

V skupini E sta še turški prvak Ziraat Bank Ankara in nemška ekipa Swd powervolleys Düren, ki je v zadnji sezoni domačega prvenstva zasedla tretje mesto. Prav Nemci bodo prihodnjo sredo prvi gostje ACH Volleyja v ligi prvakov.

Sašo Štalekar je z Berlinom zmagal po preobratu in tie-breaku. Foto: Guliverimage

Štalekarjev Berlin do zmage po preobratu

V tej nastopa še nekaj legionarjev. Sašo Štalekar je v torek z nemškim prvakom Berlin Volleyjem po preobratu in hudem boju s 3:2 premagal ekipo Hebar. Nemški podprvak Friedrichshafen, katerega člana sta Dejan Vinčić in Žiga Štern, pa bo ligo prvakov začel v četrtek proti Montpellieru.