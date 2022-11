ACH Volley v ligi prvakov ne želi biti statist

Odbojkarji ACH Volleyja bodo v sredo začeli nastope v ligi prvakov, v kateri ne želijo biti le statisti. V prvem krogu bodo gostovali v Perugii, pri prvem favoritu skupine E, v kateri so poleg Italijanov in Ljubljančanov še turška Ziraat Bankasi Ankara in nemški Düren, in tudi eden glavnih favoritov za končno zmago.

Oranžni zmaji, ki se v ligo vračajo po letu premora, v Perugio odhajajo neobremenjeni. Za njih bo s psihološkega vidika to zagotovo najlažja tekma, na kateri ne bodo imeli česa izgubiti. Seveda tekmecu, sicer italijanskemu podprvaku, v lanski sezoni je izgubil v finalu proti Civitanovi, priznavajo vlogo favorita, poskušali pa bodo drago prodati svojo kožo in če se jim ponudi priložnost, tudi presenetiti.

Sodeč po sestavi ekipe in formi na začetku, bo to težka naloga. Perugia je po šestih krogih italijanskega prvenstva še brez poraza, minuli teden je dobila tudi italijanski superpokal, v katerem se je v finalu v Cagliariju Civitanovi z izidom 3:2 oddolžila za poraz v prvenstvenem finalu.

Za Perugio igra tudi slovenski reprezentant Gregor Ropret, ki pa ne dobiva veliko priložnosti. To je povsem razumljivo, saj je na njegovem igralnem položaju tudi italijanski reprezentant, MVP letošnjega svetovnega prvenstva Simone Giannelli, ki je tudi na začetku klubske sezone v dobri formi.

Poleg njega ima italijanska ekipa še veliko drugih zvezdnikov in širok igralski kader. Na sprejemalskih mestih igrata poljska reprezentanta Wilfredo Leon in Kamil Semeniuk, ljubljansko občinstvo je v četrtfinalu SP lahko spoznalo Ukrajinca Olega Plotnickija, ki je proti Sloveniji dosegel 30 točk, predvsem pa navdušil s servisi. Na korektorskem mestu igrata Kubanec Jesus Herrera in luksemburški odbojkar poljskega rodu Kamil Rychlicki, centralni blokerji so Brazilec Flavio Resende ter Italijana Sebastian Sole in Roberto Russo.

Simone Giannelli dobiva prednost pred Gregorjem Ropretom. Foto: FIVB

Ljubljanski odbojkarji z dobro popotnico

Tudi ljubljanski odbojkarji v ligo prvakov vstopajo z dobro popotnico. Dobili so vse tri tekme srednjeevropske lige, v državnem prvenstvu so doslej izgubili le točko, to so predvsem zaradi slabšega pristopa na začetku oddali v Kranju. Njihov kader je od lani nekoliko spremenjen, a naj bi bil dovolj močan, da se bo potegoval za drugo ali tretje mesto, ki po predtekmovanju lige prvakov zagotavlja nadaljevanje evropske sezone. Še posebno, ker letos zaradi znanih političnih razlogov v konkurenci ni močnih ruskih klubov.

"V ligi prvakov ne želimo biti le statisti. Verjamemo, da smo v skupini lahko tudi drugi, ali pa vsaj tretji, kar nam bi zagotovilo prehod v pokal Cev," meni trener Radovan Gačič. Slovenski prvaki bodo svojo priložnost iskali predvsem na obračunih s Turki in Nemci, s katerimi se bodo po gostovanju v Perugii najprej merili na domačem igrišču v Tivoliju, 16. novembra proti Dürnu in 30. novembra proti Ankari.

Slovenija bo imela poleg ACH Volleyja in Ropreta v ligi prvakov še nekaj posameznikov. Dejan Vinčić in Žiga Štern bosta igrala za nemški Friedrichshafen, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Mark Lebedew, Sašo Štalekar pa je član še ene nemške ekipe v ligi prvakov Recycling Berlina.

