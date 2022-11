Kamničanke nemočne v Beogradu, a imajo še eno priložnost

Odbojkarice Calcita Volleyja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj izgubile proti Crveni zvezdi z 1:3 (-15, 22, -14, -21). Napredovale so Beograjčanke, ki so že na prvi tekmi prejšnji teden prav tako zmagale s 3:1.

Slovenske prvakinje so v prvem krogu po zlatem nizu izločile zagrebško Mladost, v drugem krogu pa jih je čakala zahtevnejša naloga, pomerile so se s predstavnikom države, ki je svetovni prvak v tem športu.

Na prvi tekmi so Kamničanke delale preveč napak in kljub solidni predstavi izgubile, za morebiten skupen uspeh pa bi morale danes v Voždovcu zmagati oziroma izsiliti zlati niz za skupno zmago.

Na koncu so po borbeni predstavi doživele nov poraz. Po slabšem uvodnem nizu so drugega dobile, a nato bile brez pravih možnosti v tretjem. Vodstvo domačih z 2:1 pa je že pomenilo, da Kamničanke nimajo več možnosti za skupni uspeh.

Beograjčanke so si tako že takrat zagotovile uvrstitev v ligo prvakinj, v skupini C bodo njihove tekmice odbojkarice turškega Vakifbanka, italijanske Novarre in nemškega Potsdama, Kamničanke pa prihodnji torek čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij, v kateri bodo igrale s poraženkami dvoboja med ekipama Vasas Budimpešta in Tenerife.

Glavni trener Gregor Rozman. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarice Crvene zvezde so za uvrstitev v ligo prvakinj potrebovale le dva niza. To je domačinkam uspelo že v tretjem nizu, delno tudi po zaslugi Kamničank, ki so bile premalo prodorne na servisu in v napadu, ob tem so naredile tudi preveč lastnih napak.

Najboljše so bile varovanke Gregorja Rozmana v drugem nizu, boljše so bile na servisu in prav po seriji dobrih začetnih udarcev Mile Đorđević so domačim pobegnile za štiri točke. Za novo serijo točk je z začetnimi udarci poskrbela še Neja Čižman, osem točk prednosti so imele tudi še po uspešnem napadu Maše Pucelj (19:11). Beograjčanke so se v končnici niza približale na dve točki zaostanka (20:22), a preobrata ni bilo.

V četrtem nizu, ko je bilo že vse odločeno, je kamniški trener priložnost ponudil še mlajšim igralkam, ki so do osme točke držale korak z Beograjčankami, tudi v domači ekipi pa je njihov trener Ratko Pavličević ponudil priložnost mlajšim igralkam. Še vedno pa je v igri ostala izkušena korektorica Adela Helić. Z blokom je tekmo končala Isidora Rodić.