Kamničanke ostajajo neporažene, tudi Mariborčanke in Novogoričanke niso oddale niza

Mariborčanke so zanesljivo premagale Ankaran, Kamničanke pa so zmagoviti niz nadaljevale v Hočah.

Mariborčanke so zanesljivo premagale Ankaran, Kamničanke pa so zmagoviti niz nadaljevale v Hočah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Državne prvakinje iz Kamnika so sedmo zaporedno zmago v domačem prvenstvu vknjižile v Hočah, kjer so ekipo Formisa premagale s 3:0. Mariborčanke, ki so v preteklem krogu doživele prvi poraz, so doma s 3:0 odpravile Ankaran, Novogoričanke brez izgubljenega niza zadnji Krim, Grosupeljčanke pa so si tretjo zmago zagotovile pri Šempetrčankah, kjer so slavile s 3:1.

Vse tri ekipe so zmagale s 3:0, vodilne Kamničanke – te so lahko v Hočah pred odločilnim krogom kvalifikacij lige prvakov spočile nekatere igralke, zato na igrišče nista stopili Lucy Charuk in Anđelka Radišković, zelo malo je igrala Maša Pucelj – proti Formisu, Mariborčanke doma proti Ankaranu, Novogoričanke pa v svoji dvorani proti zadnjeuvrščenemu Krimu.

Kamničanke so zanesljivo dobile prva dva niza, v tretjem pa so večji del zaostajale. Domačinke so imele tudi zaključno žogo za znižanje na 1:2, a je niso izkoristile. To je kaznovala Pucljeva, za zadnjo točko na tekmi je poskrbela z asom.

Podobno predstavo kot Kamničanke so pokazale bankirke iz Maribora, ki so gostile izkušeno ekipo Ankarana. Prva dva niza so tako kot Kamničanke v Hočah dobile zanesljivo, v tretjem pa so dolgo časa zaostajale. Primorke so zadnjič vodile s 17:16, na 21. točki sta bili ekipi izenačeni, nato pa je najboljša posameznica tekme Lorena Lorber Fijok, na koncu je v statistiko vpisala 18 točk, vendarle poskrbela, da se tekma ni podaljšala.

Novogoričanke so se v rezultatskem smislu mučile le v prvem nizu. A tudi v njem so si že na začetku priigrale visoko prednost, vodile tudi že z 20:10, nato pa popustile in dovolile, da se jim Ljubljančanke približajo. Po izidu 22:19 pa so bile gostiteljice, pri katerih so priložnost za igro dobile vse igralke, vseeno dovolj zbrane, da so povedle z 1:0. V nadaljevanju pa si novega padca niso dopustile.

V obračunu spodnjega dela lestvice so si mirnejše spanje zagotovile odbojkarice ATK Grosupljega. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V obračunu spodnjega dela lestvice so si mirnejše spanje zagotovile odbojkarice ATK Grosupljega, ki so s 3:1 zmagale v Šempetru v Savinjski dolini. Največ zaslug za to imajo njihovi servisi, dosegle so kar 17 asov, Zala Krašovec 6, Asja Šen, z 28 točkami najučinkovitejša igralka tekme, pa pet.

1. DOL, ženske, 7. krog Sobota, 12. november

SIP Šempeter : ATK Grosuplje 1:3 (-20, -24, 20, -13)

GEN-I Volley : OD Krim 3:0 (21, 13, 11)

Nova KBM Branik : Ankaran 3:0 (18, 22, 22)

Formis : Calcit Volley 0:3 (-21, -15, -25)