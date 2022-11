ACH Volley ostaja neporažen, Maribor slavil pri Panviti

Odbojkarji ACH Volleyja so dva dni po zmagi v ligi prvakov proti powervolleys Düren v domačem prvenstvu brez težav slavili še osmič in premagali Črnuče. Čeprav je gostujoči strateg Radovan Gačič v petek odpočil nekatere nosilce, zmaga letos najboljše ekipe v 1. DOL za moške nikoli ni bila ogrožena. V soboto so s 3:0 pri Fužinarju slavili tudi Kamničani, Salonit je s 3:1 premagal Triglavane, Maribor pa je s 3:1 slavil pri Panviti.

Po izenačenem začetku in vodstvu domačih z 12:10 se je tehtnica hitro prevesila na stran gostov, ki so z delnim izidom 8:0 stvari postavili na svoje mesto. Do konca niza so zadržali šest točk naskoka, v drugem pa potrpežljivo višali prednost, ki je na polovici niza znašala 12:6. Pravega odgovora na gostujočo igro Črnučani niso imeli, čeprav so nekoliko umirili nalet gostov. Razlika je ob koncu niza vseeno znašala devet točk po dveh zaporednih točkah Črtomirja Bošnjaka.

Tudi v tretjem nizu so gosti po delnem izidu 6:1 hitro prišli do vodstva s šestimi točkami (13:7). Četudi so se domači dvakrat približali na vsega tri točke, so odbojkarji ACH dokaj zanesljivo nadzorovali dogajanje na parketu črnuške dvorane in ostajajo pri vsega eni oddani točki v letošnjem DP. Pri domačih je 12 točk, od tega tri bloke, dosegel Jaka Sešek, pri gostih pa se je s prav tako 12 točkami in tremi bloki izkazal Danijel Koncilja.

Kamničanom na Ravnah ni bilo potrebno pokazati blesteče igre, da so prišli do novih treh točk, s katerimi so se utrdili na drugem mestu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kamničanom na Ravnah ni bilo potrebno pokazati blesteče igre, da so prišli do novih treh točk, s katerimi so se utrdili na drugem mestu, Panvita Pomgrad, ki se kljub drugem zaporednem porazu drži na tretjem mestu pa ni uspelo zaustaviti pohoda Merkur Maribora k vrhu. Trener Mariborčanov Sebastijan Škorc je očitno vedel, kaj govori, ko je po slabem začetku prvenstva napovedal, da bo ekipa s tekme v tekmo napredovala in v nadaljevanju beležila boljše rezultate.

Tokrat se je Sobočanom oddolžila za poraz v prvem krogu v Mariboru, pri tem pa sicer ni imela lahkega dela. Gostitelji so dobili izenačen prvi niz, toda Štajercev to ni zmedlo. V drugem so si že na začetku priigrali prepričljivo prednost, vodili tudi že za sedem točk (14:7), a so jih domači začeli loviti in jih na 23. točki ujeli. Toda Connor McConnell, še lani igralec Panvite, z napadom ter Janez Janč Kržič z blokom sta preprečila preobrat, po izenačenju pa se je tehtnica obrnila na mariborsko stran.

Merkur je gladko dobil tretji niz, v četrtem pa se je pred končnico spet znašel v težavah, saj je zaostajal z 20:23. Toda Žiga Donik (22 točk) in Rok Bračko (24 točk), sicer najučinkovitejša igralca mariborske vrste, sta poskrbela za izenačenje na 23:23. V "podaljšku" je odgovornost v mariborski vrsti, ki je ubranila tri zaključne žoge, prevzel mladi Bračko, svoji ekipi je z asom, svojim tretjim na tekmi, priboril vodstvo 27:26 in zaključno žogo, sam jo je tudi izkoristil.

Mariborčani, ki jih s trenerske klopi vodi Sebastijan Škorc, so slavili pri Panviti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Manj napeto je bilo v Kanalu, kjer je Salonit ujel drugo zmago v sezoni. Igralci Hiše na kolesih Triglava so spet pokazali, da so na gostovanjih slabša ekipa kot doma, v prvih dveh nizih so bili povsem nebogljeni, nato dobili nekaj upanja z zmago v tretjem, a v četrtem tega niso znali nadgraditi. Po visokem zaostanku so se v končnici sicer približali na 21:23, toda njihove upe je dokončno pokopal as Erika Kodriča.

Svojo najboljšo predstavo v kanalskem dresu je pokazal danski reprezentančni bloker Joachim Hesselholt, dosegel je 12 točk, kar šest z bloki. Še precej učinkovitejši od njega pa je bil korektor Matic Vrtovec, k zmagi je prispeval 25 točk, v statistiko pa vpisal štiri ase in tri bloke.

1. DOL za moške, 8. krog Petek, 18. november:

Črnuče : ACH Volley 0:3 (-19, -16, -17)



Sobota, 19. november:

Panvita Pomgrad : Merkur Maribor 1:3 (24, -23, -18, -26)

Salonit Anhovo : Hiša na kolesih Triglav 3:1 (17, 14, -21, 21)

Fužinar Sij Metal : Calcit Volley 0:3 (-21, -18, -23)