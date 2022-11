ACH Volley ostaja neporažen na domačih tleh

V Tivoliju se je začel drugi turnir srednjeevropske lige. Branilci naslova, člani ACH Volleyja so s 3:1 (-23, 22, 19, 25) premagali Calcit Volley in ostali neporaženi.

Teden slovenskih obračunov v srednjeevropski ligi se je začel z dvobojem med ACH Volleyjem in Calcitom Volleyjem, ekip, ki sta bili pred tem še brez poraza v tem tekmovanju. Ekipi sta se letos že srečali v državnem prvenstvu, prav tako v Tivoliju, s 3:1 so bili boljši branilci naslova, ki tudi ostajajo neporaženi v domačih tekmovanjih.

Tudi tokrat so največje tekmece v domovini premagali s 3:1, za razliko od prve medsebojne tekme, v kateri so jih v uvodnem nizu povsem nadigrali, pa so tokrat uvodni niz izgubili. So pa nato bili boljši v nadaljevanju, čeprav lahkega dela niso imeli, tekmeca sta bila večji del tekme enakovredna.

Videti je bilo, da bodo Ljubljančani dobili že prvi niz, saj so že vodili z 18:13, toda servisi Tomislava Mitrašinovića so niz naredili negotov. Po dveh asih Hrvata in točki Jana Klobučarja so Kamničani poskrbeli za delni izid 6:0 in vodstvo 19:18, izenačeno je bilo nato do izida 23:23, že prvo zaključno žogo pa je z blokom izkoristil prav Mitrašinović.

ACH se bo v četrtek meril še z Merkurjem Mariborom, v sredo pa bo dvoboj med Mariborčani in Kamničani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi v drugem nizu so oranžni zmaji kmalu prišli do vodstva, za razliko od prvega pa si niso dovolili padca oziroma nezbranosti pri sprejemu, tako da so prednost treh, štirih točk držali do konca. Še bolj prepričljivi so bili v tretjem nizu, v četrtem, v katerem je dišalo po "tie breaku", pa so po velikem preobratu dobili v končnici. Kamničani so v njem vodili z 19:13, nato tudi še z 22:17, domačemu trenerju pa se je obrestovala menjava in vstop v igro Danijela Koncilje, ki je z odličnimi servisi poskrbel za izenačenje na 22:22.

Gosti so imeli nato še zaključno žogo, niso je izkoristili, as Mateja Köka pa je v prednost popeljal domače, ki so nato izkoristili drugo zaključno žogo, zanjo je z blokom poskrbel Matic Videčnik, ta se je pred tem vrnil v igro po zamenjavi s Konciljo.

Statistično so bili gosti precej boljši v bloku, pri servisih in sprejemu sta bili ekipi izenačeni, zmagovalca pa je bržkone odločil boljši izkoristek napada. Pri gostiteljih je bil z 19 točkami najučinkovitejši Nikola Gjorgiev, pri gostih jih je Klobučar dosegel 17.

