Odbojkarji ACH Volleyja nizajo zmage

ACH Volley so za peto zmago v ligi MEVZA s 3:0 premagali OK Merku Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na zadnji tekmi drugega turnirja srednjeevropske lige v Tivoliju so neporaženi gostitelji ACH Volleyja s 3:0 (23, 16, 18) premagali OK Merkur Maribor in vknjižili peto zmago, s katero ostajajo trdno v vodstvu. Mariborčani so pri dveh zmagah in treh porazih.