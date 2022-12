Kamničani brez težav do zmage v Zagrebu

Odbojkarji Calcita Volleyja so na tekmi drugega turnirja srednjeevropske lige v Zagrebu premagali Mladost s 3:0 (21, 19, 18). Preostale tekme turnirja bodo 27., 28. in 29. decembra.

Odbojkarji Calcita Volleyja so vnaprej odigrali tekmo drugega kroga srednjeevropske lige in na šesti tekmi prišli do pete zmage v tem tekmovanju, s katero so se utrdili na drugem mestu za ACH Volleyjem. Proti tekmecu, ki je lani igral na zaključnem turnirju, po sezoni pa zaradi odhoda Radovana Gačiča k ACH Volleyju zamenjal trenerja, ostal pa tudi brez nekaterih igralcev, niso imeli večjih težav.

Od tekmeca so bili boljši skoraj v vseh elementih, trenerja Matijo Pleško lahko najbolj veseli predvsem veseli dejstvo, da je deloval sprejem, s katerim so imeli na zadnji tekmi domačega prvenstva proti Merkur kar nekaj problemov. Je pa res, da so Zagrebčani pokazali veliko manj kot minulo soboto Mariborčani.

Kamničani so imeli tekmo pod nadzorom v vseh nizih, domači so se jim še najbolj upirali v prvem, v katerem so tudi edinkrat vodili za dve točki, zadnjič z 11:9. A sledilo je pet zaporednih točk slovenske ekipe, po katerih tekmec z izjemo začetka drugih dveh nizov ni več vodil. Calcit se je najbolj izkazal pri bloku, z njim je dosegel tudi deset točk.

Liga MEVZA, Zagreb Torek, 13. december

HAOK Mladost : Calcit Volley 0:3 (-21, -19, -18) Športna dvorana Bojan Stranić, gledalcev 50, sodnika: Tillmann, Ujhazi (oba Madžarska).

Mladost Zagreb: Repek, Jakoliš 1, Stevanovič 4, Ivić 1 (1 as), Vlasić 5 (1 blok), Vasko, Ecker 11 (1 as), Gajić 7 (1 as, 1 blok), Dolgopolov 1 (1 blok), Jakopec, Smiljanić, Stanković 2, Zeljković 7 (1 as, 1 blok), Cvanciger 2.

Calcit Volley: Planinšič, Mujanović 7 (1 blok), Vinkovič 2, Lazar, Klobučar 10 (1 blok), Košenina, Arsenoski 1 (1 blok), Okroglič 4, 2 bloka), Sosa, Mitrašinovič 7 (1 as), Aponza 10 (3 bloke), Pavlović 5 (1 as, 2 bloka).