Za Kamničanke usoden tretji niz

Odbojkarice Calcit Volleyja so v prvi tekmi prvega kroga pokala CEV doma izgubile proti Olympiacosu z 1:3 (–18, 20, –27, 20). Povratna tekma bo na sporedu prihodnji torek, 20. decembra, ob 19. uri, v Atenah, že to soboto pa Kamničanke v 12. krogu prve odbojkarske lige čaka še gostovanje v Novi Gorici, kjer se bodo ob 17. uri pomerile z domačim GEN-I Volleyjem.

Slovenske državne prvakinje svojo evropsko pot po izpadu v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, ligi prvakinj, nadaljujejo v pokalu Challenge. Toda tudi v njem jim žreb ni bil najbolj naklonjen, kajti v prvem krogu je njihov nasprotnik Olympiacos, ki je v tem tekmovanju slavil leta 2018, pohvali pa se lahko tudi z osmimi zaporednimi naslovi grških državnih prvakinj.

Zadnjega je osvojil leta 2020. Grkinje v letošnji sezoni vodi izkušeni italijanski trener Lorenzo Micelli, ki je bil letos tudi selektor bolgarske reprezentance, v svoji dolgoletni karieri je vodil tudi francoski La Cannet, poljski Rzeszow in Trefl Sopot, turški Eczacibasi, v Italiji pa med drugim tudi Modeno, Foppapedretti Bergamo, Padovo …

Po izenačenem začetku uvodnega niza so domače odbojkarice po izenačenju na deseti točki, ko je bila na servisu Neja Čižman, v nadaljevanju popustile na sprejemu, kar so izkušenejše Grkinje hitro izkoristile. S točko Američanke Elaine Winters so gostje pobegnile za tri točke (13:10), z asom Milice Kubure že s 16:11. V še večjih težavah so bile Kamničanke po novem asu, tokrat Kubanke Wilme Salas Rosell (12:19). Čeprav so se še pred vstopom v končnico niza Kamničanke z uspešnim napadom Maše Pucelj približale na tri točke zaostanka (18:21), je bilo to vse, kar je domači ekipi v prvem nizu uspelo.

Toda v drugem nizu so se varovanke Gregorja Rozmana le otresle nervoze, izboljšale svoj sprejem, bile tudi nevarnejše na servisu in po asu Mile Đorđevič gostjam pobegnile za štiri točke (16:12). Še bližje izenačenju v nizih so bile po novem asu, tokrat Neje Čižman (20:14), kar je bila dovolj visoka prednost za mirno končnico, v kateri je Đorđević poskrbela za prvo od petih zaključnih žog, drugo je izkoristila Pucelj.

V izenačenem tretjem nizu so bile spet domače odbojkarice tiste, ki so prišle do večje prednosti, zanjo je bila ob Čižmanovi, ki je bila na servisu, najbolj zaslužna Anđelka Radišković, ki je z dvema zaporednima točkama svoji ekipi prinesla prednost štirih točk (14:10). Grkinje so se po uspešnem napadu Salas Rosell približale na točko zaostanka (14:15). V napeti končnici, v kateri so Grkinje izid na 23. točki izenačile, čeprav so Kamničanke še vodile s 23:21, so se vodstva z 2:1 veselile odbojkarice Olympiacosa, ki so izkoristile svojo prvo zaključno žogo. Pred tem so jih imele domačinke štiri.

Po izgubljenem tretjem nizu so domače odbojkarice dobro začele četrti niz, v katerem so Grkinje po točki Winters povedle z 12:7. Vendar se Kamničanke niso predale in po seriji dobrih servisov Radišković in bloku Đorđević prišle do vodstva s 15:14. Pred vstopom v končnico niza so z adom Đorđević gostjam pobegnile za tri točke (19:16), toda v končnici niza so bile zanje usodni servisi Winters. Odbojkarice Calcit Volleyja so še vodile z 20:19, nato pa niso več osvojile točke. Tekmo je končala Kubura.