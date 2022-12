Okrepljene Mariborčanke do zanesljive zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčanke so bile boljše od Grosupeljčank. Foto: Facebook Odbojkarski klub Nova KBM Branik

Na uvodni tekmi 11. kroga državnega odbojkarskega prvenstva so odbojkarice Nove KBM Branik, ki so se sredi tedna okrepile s povratnico na igriščih Izo Mlakar, s 3:0 (13, 11, 20) ugnale Grosupeljčanke. Vodilne Kamničanke bodo v soboto gostovale v Šempetru, vroče bo med sosedama na lestvici Gen-I Volley in Formis, zadnje krimovke, ki še nimajo zmage, pa bodo gostile Ankaran.