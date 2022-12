V Kamniku bo vroče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Derbi med prvaki in podprvaki bo zvečer v Kamniku.

Derbi med prvaki in podprvaki bo zvečer v Kamniku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Deseti krog slovenskega državnega odbojkarskega prvenstva za moške prinaša derbi vodilnih ekip, neporaženega ACH Volleyja in drugouvrščenega Calcita Volleyja. Kamničani so v tej sezoni DP izgubili le enkrat, in sicer prav na derbiju, ko je v ACH v Tivoliju slavil s 3:1. Moštvi sta se pred dnevi pomerili tudi v sklopu srednjeevropske lige, tudi ta tekma se je končala z istim rezultatom. Mariborčani bodo četrto zaporedno zmago lovili doma proti Salonitu, zadnji Fužinar pričakuje Triglav, Črnučani pa Panvito.