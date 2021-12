Prvakinjam derbi, Novogoričanke presenetile Mariborčanke

Derbi 11. kroga 1. DOL za ženske med drugouvrščenim Sip Šempetrom in Calcit Volleyjem so s 3:0 dobile Kamničanke, ki so se tekmicam tako oddolžile za poraz na prvi letošnji medsebojni tekmi v Kamniku. Kljub porazu so Šempetranke ostale na drugem mestu, saj je Nova KBM Branik doma z 1:3 presenetljivo klonil proti GEN-I Volleyju.

Kamničanke kljub zanesljivi zmagi v Savinjski dolini niso imele lahkega dela. Savinjčanke so se jim z izjemo drugega niza dobro upirale, na začetku prvega celo vodile s štirimi točkami, nato pa bile enakovredne vse do konca niza. V drugem so nato osvojile vsega 12 točk, tretji pa je bil spet izenačen, čeprav so Kamničanke tudi v njem nadzorovale položaj. Da bi ogrozile zmago favoritinj, so bile gostiteljice preslabe predvsem v bloku. Olivera Kostić je bila z 18 točkami najučinkovitejša igralka tekme.

Novogoričanke slavile na Štajerskem Mariborčanke so izgubile z Novogoričankami. Foto: CEV

Gen-I Volley je v zadnjem času kazal izboljšanje forme, na lestvici zbral pet točk, kar pa za varovanke Bruna Najdiča, ki je sicer opozarjal na nevarnost, očitno ni bilo zadostno opozorilo.

V prvem nizu so sicer vodile s 23:20, toda nato dovolile pet zaporednih točk tekmicam in se znašle v zaostanku. Zelo podoben prvemu je bil tudi drugi niz, večji del so ga v vodstvu preživele domače, vodile še z 20:17, nato pa so jih zaustavili servisi Saše Damjanovič. Ko je bila na servisni črti, je njena ekipa dosegla šest zaporednih točk, kar je zadostovala za vodstvo 2:0, tako kot prvi se je tudi drugi niz končal z izidom 23:25.

Tretji niz so gladko dobile Mariborčanke, upale so, da je bil to začetek preobrata, a ni bil. Novogoričanke so se še enkrat zbrale, vodile večji del četrtega niza, toda pred končnico so jih domače ujele in celo povedle z 22:21. A končnica je spet pripadla gostjam, Neli Goršek jim je z blokom zagotovila prvo zaključno žogo, Mariborčanke pa so z napako končale tekmo. Z 22 točkami točkami je bila najučinkovitejša igralka Selena Leban.

Derbi ljubljanske kotline Grosupeljčankam, primorski Ankaranu

V derbiju ljubljanske kotline so igralke ATK Grosupljega po treh izenačenih nizih premagale Krim, v primorskem derbiju pa je bil Ankaran s 3:1 boljši od Luke Koper, ki tako ostaja brez zmage. Sara Valenčič je za Ankaran dosegla 22, Tajda Lovšin pa 21 točk, od tega štiri z asi.

1. DOL za ženske, 11. krog Sobota, 4. december

Nova KBM Branik : GEN-I Volley 1:3 (-23, -23, 12, -23)

ATK Grosuplje : Krim 3:0 (23, 23, 20)

Luka Koper : Ankaran 1:3 (23, -22, -19, -16)

Sip Šempeter : Calcit Volley 0:3 (-22, -12, -23)