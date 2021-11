Bankirke na kolena spravile španske prvakinje, a ni bilo dovolj za napredovanje

Odbojkarice Nove KBM Branika so izpadle v 1/16 finala pokala Cev. Na povratni tekmi v Mariboru proti španski Gran Canarii so sicer zmagale s 3:2 (21, -17, -25, 15, 20), a to ni zadostovalo za napredovanje, saj so prvo tekmo v Las Palmasu izgubile z 1:3. V četrtek bodo odbojkarice Calcit Volleyja v Švici branile zmago s prve tekme (3:2).

Mlade odbojkarice Nove KBM Branika v 1/16 finala pokala Cev kljub zelo dobri predstavi, v kateri je blestela Taja Gradišnik Klajnšček (27 točk, pet asov, blok), niso zmogle presenečenja. Čeprav so proti Špankam na povratni tekmi igrale odločnejše, jim je zmanjkalo nekaj zbranosti in izkušenj, da bi lahko iztržile rezultat, ki bi jim zagotovil napredovanje. Možnosti so se jim ponudile, a jih niso izkoristile, usoden je bil tretji niz, ko so zapravile vodstvo 24:21, nato pa še četrto zaključno žogo, kar so tekmice znale kaznovati.

Trener bankirk Bruno Najdič je pred tekmo svojim varovankam zabičal, da od samega začetka zaigrajo pogumno in ne tako kot na prvi tekmi, ko so preveč spoštovale špansko ekipo. In mlade odbojkarice so ga poslušale. Z dobrimi servisi, v tem elementu se je izkazala predvsem Taja Gradišnik Klajnšček, ki je v prvem nizu dosegla tri ase, so takoj prevzele pobudo, na začetku povedle z 8:4, kljub manjši krizi na sredini niza pa odlično odigrale do konca. Po izidu 20:19 so dosegle štiri zaporedne točke in nato izkoristile tretjo zaključno žogo.

Španke so najbrž pred tekmo mislile, da bodo zlahka upravičile vlogo favoritinj, a so jih Štajerke na začetku presenetile. Gostje so se zavedale, da morajo popraviti pristop k tekmi, kar so v drugem nizu tudi storile. V njem so bile one tiste, ki so na začetku potegnile, vodile z 10:5, ko je bilo na semaforju 17:10, je bilo praktično jasno, da bo prišlo do izenačenja v nizih.

Foto: CEV

Gostje so pobudo zadržale tudi na začetku tretjega niza. V njem so že vodile s 13:8, a slovenske podprvakinje so spet po zaslugi servisov Gradišnik Klajnščkove dosegle sedem zaporednih točk in prešle v vodstvo, ki so ga zadržale do končnice. Zmotilo jih ni niti vodstvo tekmic z 20:19, s štirimi točkami zapovrstjo so prišle na prag vodstva z 2:1, toda priložnosti niso izkoristile.

Od zadnje točke ekipe iz Las Palmasa v tretjem nizu naprej je bila tekma bolj revialnega pomena, saj je že bilo jasno, da bodo napredovale gostje. Večji motiv pa so do konca obdržale gostiteljice, ki so v sproščeni igri proti rezervistkam Gran Canarie pokazale več od tekmic.

Kamničanke v Švici

Z drugačnim izhodiščem bodo v povratno tekmo vstopile slovenske državne prvakinje Calcit Volleyja, ki jim v četrtek ne bo lahko, saj so na prvi tekmi proti švicarskim prvakinjam Viteos Neuchatel slavile šele po petih nizih. Kamničankam za napredovanje zadostuje zmaga po rednem delu, a tudi če bi izgubile z 2:3 in nato zmagale v "podaljšku", bi si zagotovile napredovanje.