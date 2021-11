Kamničanke po zmagi na derbiju na prvo mesto

Kamničanke so na derbiju ugnale Mariborčanke in prevzele vodstvo.

Kamničanke so na derbiju ugnale Mariborčanke in prevzele vodstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarice Calcita Volleyja so na derbiju 10. kroga 1. DOL za ženske, ki je veljal tudi za točke srednjeevropske lige, v Mariboru premagale Novo KBM Branik s 3:1 (-22, 19, -14, -25). Odbojkarice Krima so v soboto gostile Gen-I Volley in izgubile, Ankarančanke pa so pričakale SIP Šempeter in prav tako izgubile z 0:3. Tekma med Luko Koper in Grosupljem je prestavljena.

Državne prvakinje so še drugič v sezoni premagale največje konkurentke, tudi tokrat pa niso imele lahkega dela. Varovanke Bruna Najdiča so spet pokazale borbeno igro, odpovedale so le v tretjem nizu, v vseh preostalih pa so bile izkušenejši ekipi enakovredne. Odločil je predvsem gostujoči blok, v katerem se je spet izkazala predvsem Lucille Charuk, ki je bila s 16 točkami tudi najučinkovitejša v kamniški vrsti, z blokom pa je dosegla tudi odločilno točko v četrtem nizu za končno zmago s 27:25. Še sedem točk od Kanadčanke več je na drugi strani dosegla Lorena Lorber Fijok.

"Da je v naši igri prišlo do nihanj, se niti ne čudim, kajti glede na ritem tekem, ki ga imamo v zadnjem času, je logično, da pride to tega. V zadnjem mesecu smo skorajda brez normalnega treninga, del energije pa nam je vzela tudi pot iz Švice domov iz četrtka na petek. Vse to ti pobere potrebno energijo, zato smo težko držali visoko zbranost skozi celotno tekmo, ob tem, da so Mariborčanke v drugem nizu prikazale zelo dobro igro. Je pa res, da bi morali zadnji niz že prej zaključiti, saj smo za to imeli kar nekaj priložnosti in na takšnih tekmah je treba izkoristiti vsako žogo. Če je ne, se ti zgodi, kar se je zgodilo nam. Na srečo brez posledic. Bi pa pohvalil vse igralke, da so zmogle to tekmo pošteno odigrati, z dobrim pristopom, saj jim resnično ni bilo lahko," je po tekmi dejal trener zmagovalk Gregor Rozman.

1. DOL za ženske, 10. krog: Sobota, 27. november

Krim : GEN-I Volley 0:3 (-23, -23, -21)

Ankaran : Sip Šempeter 0:3 (-23, -23, -19)



Nedelja, 28. november

Nova KBM : Calcit Volley 1:3 (22, -19, 14, 25)



Luka Koper – ATK Grosuplje – prestavljeno