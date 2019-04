Bo ACH že danes odločil finale?

ACH je po uvodni tekmi, ko je na domačem terenu šele po petih nizih strl odpor Calcita, resno vzel opozorilo Kamničanov. Državni prvaki so bili tako na drugi tekmi zelo prepričljivi, po izenačenem prvem nizu so pritisnili s servisi, si že na začetku nizov priigrali prednost (v drugem nizu 11:3, v tretjem 12:3), ki so jo z zanesljivo igro držali do konca. Boljši so bili v vseh elementih, nekoliko so jim olajšali delo tudi Kamničani, ki so storili veliko napak pri servisu.

Serija na tri zmage se je vrnila nazaj v Ljubljano, kjer bi ACH-jevci lahko že danes postali prvaki. Tekma se bo začela ob 18. uri.

Kanalci blizu tretjemu mestu

V tekmi za tretje mesto so povedli Kanalci. Salonit Anhovo je z zmago s 3:1 v nizih v mariborski dvorani Tabor naredil velik korak na poti k bronu. Prvo zaključno žogo bodo imeli že v soboto pred domačimi gledalci.

1. DOL, moški, zaključni boji:

Finale: Tretja tekma: Četrtek, 18. april:

18.00 ACH Volley - Calcit Volley Druga tekma: Ponedeljek, 15. april:

Calcit Volley : ACH Volley 0:3 (-23, -17, -19) /0:2/

Babkov 13, Štambergar Zupan 7; Đirlić in Polujan 13 Prva tekma: Sreda, 10. april:

ACH Volley : Calcit Volley 3:2 (20, -20, 21, -28, 16) /1:0/

Đirlić 21, Polujan 16, Pokeršnik 12; Babkov 24, Štembergar Zupan 21, Kotnik 7

Poročilo s tekme Morebitna četrta tekma: Ponedeljek, 22. april:

18.00 Calcit Volley - ACH Volley Morebitna peta tekma: Četrtek, 25. april:

18.00 ACH Volley - Calcit Volley



//-razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage

Za 3. mesto: Prva tekma: Sobota, 13. april:

Maribor : Salonit Anhovo 1:3 (19, -22, -20, -14)

Možič 20, Donik 15, Detele 11; Vrtovec 21, Čabarkapa 14, Basaneže 11 Druga tekma: Sobota, 20. april:

17.00 Salonit Anhovo - Maribor Morebitna tretja tekma: Sreda, 24. april:

19.00 Maribor - Salonit Anhovo