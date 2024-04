Kamničani bitko za finale začeli brez izgubljenega niza, ACH Volley pod novim trenerjem oddal enega

1. DOL, moški, polfinale, prvi tekmi

CALCIT VOLLEY : i-VENT MARIBOR 3:0 (23, 11, 17) /1:0/

Športna dvorana Kamnik, gledalcev 200, sodnika: Novak, Pevc.

Calcit Volley: Planinšič 3 (2 asa, 1 blok), Lazar, Klobučar, Karadža Pevc, Košenina, Nikolić 11 (1 as, 4 bloke), J. Okroglič 5 (1 as, 1 blok), Mitrašinović 2, Brunet 18 (1 as, 4 bloke), Oman, Bakonji, Dulčev 9 (1 as), Pavlović 8 (3 bloke) i-Vent Maribor: I-Vent Maribor: Fužir, Vodušek, Pernuš, S. Adžović, McConnell 12 (1 as, 2 bloka), Valenčič 2, Bračko 14 (4 ase), Kumer, Ja. Kržič 4, Donik 1, Fink 8.

ACH VOLLEY : PANVITA POMGRAD 3:1 (18, 20, -20, 20) /1:0/

Dvorana Tivoli, gledalcev 135, sodnika: Markelj, Vrenko.

ACH Volley: Marković, Jo. Kržič 7 (2 bloka), Šket 26 (2 asa, 3 bloke), Najdič 3 (3 ase), Marovt 12 (2 asa, 2 bloka), Šen, Kovačič, Gjorgiev, Sešek, Pokeršnik 16 (1 blok), Videčnik 9 (1 as, 1 blok), Song.

Panvita Pomgrad: Rajnar 3 (1 as), Türkl, Doda 13 (1 as), Šormaz 14 (1 as), Kolarić, Drvarič 1 (1 blok), Vrabl, Suhadolnik 5 (1 blok), Bedrač 1 (1 blok), D. Novak, Mirković 20 (1 as, 1 blok).

//razmerje v zmagah