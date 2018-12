Jan Oblak v Pariz tako ali drugače?

Nosilci: Borussia Dortmund (Nem), Barcelona (Špa), PSG (Fra), Porto (Por), Bayern München (Nem), Manchester City (Ang), Real Madrid (Špa), Juventus (Ita) Nenosilci: Atletico Madrid (Špa), Tottenham (Ang), Liverpool (Ang), Schalke (Nem), Ajax (Niz), Lyon (Fra), Roma (Ita), Manchester United (Ang)

Pravila tekmovanja so takšna, da se v osmini finala ne moreta pomeriti kluba iz iste države, prav tako ne kluba, ki sta se v tej sezoni že pomerila v skupinskem delu. Zaradi tega je seznam morebitnih kandidatov pri marsikaterem klubu manjši od številke sedem. To velja tudi za Atletico Madrid, ki je v skupini A osvojil drugo mesto, tako da na žrebu ne bo spadal v skupino nosilcev. Pomeril se bo z enim izmed zmagovalcev drugih skupin, ki ne prihajajo iz Španije.

Atletico proti petim mogočim tekmecem

PSG je osvojil prvo mesto v močni skupini z Liverpoolom, Napolijem in Crveno zvezdo. Foto: Reuters Eden največjih klubov, ki ni nikdar osvojil največjega evropskega naslova, v velikem finalu je izgubil kar trikrat, se lahko pomeri s petimi mogočimi tekmeci. To so PSG, Porto, Bayern, Manchester City in Juventus. Atletico se v Evropi ni še nikoli udaril z aktualnim francoskim oziroma angleškim prvakom, ki ju družita arabski kapital in bogata klubska denarnica.

Parižani se že dalj časa zanimajo za slovenskega vratarja Jana Oblaka, ne manjka niti govoric, da bi se lahko v francosko prestolnico preselil že v tem zimskem prestopnem roku. Če se ne bo, bi se lahko vseeno preselil na Park princev, a le za tisti dan, ko bi tam gostoval z Atleticom. Če bi žreb seveda v Nyonu združil njuni kroglici.

Griezmann v New Yorku na NBA-spektaklu

Evropske ambicije Atletica so v tej sezoni izjemno visoke. Los Colchoneros bi v finalu namreč računali na prisotnost domače zelenice in štadiona, ki ju poznajo kot lastno dlan. Sklepno dejanje lige prvakov bo 1. junija 2019 potekalo prav na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu, kjer domujejo Oblak, Antoine Griezmann in preostali varovanci Diega Simeoneja.

Argentinec je po sobotni zmagi rdeče-belih v Valladolidu (3:2) nogometašem namenil nekajdnevni počitek. Prvi zvezdnik Griezmann ga je tako izkoristil za skok v ZDA, kjer v živo spremlja NBA-tekme. Za začetek je prinesel srečo Brooklynu, ki je na tekmi z zelo ranljivo obrambo premagal Atlanto s 144:127. Pri Atleticu je na nogometnem polju drugače, saj velja Simeonejeva četa za ekipo z eno izmed najbolj granitnih obramb. Kateri tekmec jo bo skušal prebiti v osmini finala?

Real Madrid že v ZAE

Udeleženci osmine finala so konec prejšnjega tedna igrali dvoboje domačega prvenstva. Najvišjo zmago je dosegel Ajax, ki se je znesel nad De Graafschapom. Nasul mu je kar osem golov. Zelo učinkovita je bila tudi Barcelona. Na krilih izjemne predstave Lionela Messija je ponižala Levante. Na stavnicah kotira kot eden največjih kandidatov za osvojitev evropskega naslova in spada v skupino najmanj zaželenih tekmecev.

Drugače je z Real Madridom, ki zaradi skromne forme in tesnih zmag ne vzbuja več toliko strahospoštovanja, kot ga je v prejšnjih sezonah, ko ga je vodil Zinedine Zidane, zadetke pa je kot po tekočem traku dosegal Cristiano Ronaldo. Zdaj trese mreže za Juventus, enega izmed petih mogočih tekmecev Atletica v osmini finala. Beli baletniki so v nedeljo odpotovali v ZAE, kjer jih čaka nastop na klubskem svetovnem prvenstvu. Tam bodo branili naslov.

Uvodne tekme osmine finala lige prvakov bodo odigrane že čez dva meseca. Foto: Guliver/Getty Images

Spomladi bo liga prvakov deležna pomembne spremembe, saj bo sodnikom v izločilnem delu v pomoč tudi sistem VAR. Če bo šlo vse po napovedih, bi lahko Tottenham tekmo osmine finala že odigral na svojem novem štadionu, ki ga še končujejo, ne na Wembleyju. Prve tekme osmine finala bodo 12., 13., 19. in 20. februarja, povratne pa 5., 6., 12., in 13. marca 2019.