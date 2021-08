Mura dobila nasprotnike, v Slovenijo prihaja angleški velikan

Po ligi prvakov sta bila danes na sporedu še žreba skupin v ligi Europa in konferenčni ligi. S posebnim zanimanjem je žreb v Istanbulu spremljal slovenski prvak Mura, ki je dobil svoje tekmece v skupinskem delu konferenčne lige. Muraši se bodo v skupini G pomerili z angleškim Tottenhamom, francoskim Rennesom in nizozemsko ekipo Vitesse. Ples kroglic so dočakali tudi številni slovenski legionarji.

Nogometaši Mure so v četrtek sklenili svojo pot v kvalifikacijah za ligo Europa. Po dveh porazih s Sturmom iz Gradca bodo jesen preživeli v skupinskem delu novoustanovljene konferenčne lige. "Moja ekipa je tekmo dobro začela, a na žalost nismo izkoristili prve dobre priložnosti, nato pa smo nesrečno prejeli prvi gol. Do zdaj smo v tej sezoni odigrali osem tekem v Evropi in dobro zastopali slovenski nogomet. Ponosen sem na svojo ekipo. Na koncu je bil Sturm preprosto boljši. Zdaj se bomo podali v konferenčno ligo z visokimi ambicijami," je po porazu dejal trener Mure Ante Šimundža.

Tako kot v ligi prvakov bo tudi v konferenčni ligi nastopilo 32 klubov, ki bodo razdeljeni v osem skupin po štiri. Mura je bila izžrebana predzadnja, pristala je v skupini G, v kateri se bo pomerila z zvezdniškim Tottenhamom, Rennesom in Vitessejem. Iz skupine bosta napredovali dve najboljši ekipi, medtem ko bosta preostali dve končali evropsko sezono. V nadaljevanju sezone in drugem delu tekmovanja se bodo najboljšim ekipam skupinskega dela pridružile tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige Europa.

V skupinskem delu konferenčne lige bodo sicer nastopili še trije Slovenci. Anorthosis Denisa Popovića bo v skupini B igral proti Gentu, Partizanu in Flori iz Talina, Paok Jasmina Kurtića bo igral v skupini F s Köbenhavnom, Slovanom Bratislavo in Lincoln Red Imps, HJK Helsinki Filipa Valenčiča pa bo igral v skupini A z Laskom iz Linza, Maccabijem Tel Avivom in Alaškertom.

Zmagovalec tega tekmovanja bo imel v prihodnji sezoni zagotovljen nastop v skupinskem delu evropske lige.

Konferenčna liga: Skupina A: LASK (Avt), Maccabi Tel-Aviv (Izr), Alaškert (Arm), HJK Helsinki (Fin; Filip Valenčič) Skupina B: Gent (Bel), Partizan (Srb), Flora Talin (Est), Anorthosis (Cip; Denis Popović) Skupina C: Roma (Ita), Zorya Luhansk (Ukr), CSKA-Sofija (Bol), Bodø/Glimt (Nor) Skupina D: AZ Alkmaar (Niz), CFR Cluj (Rom), Jablonec (Češ), Randers (Dan) Skupina E: Slavia Praga (Češ), Feyenoord (Niz), Union Berlin (Nem), Maccabi Haifa (Izr) Skupina F: Köbenhavn (Dan), PAOK (Grč; Jasmin Kurtić), Slovan Bratislava (Svk), Lincoln Red Imps (Gib) Skupina G: Tottenham (Ang), Rennes (Fra), Vitesse (Niz), Mura (Slo) Skupina H: Basel (Švi), Qarabağ (Azr), Kairat Almaty (Kaz), Omonoia (Cip)

Datumi tekem skupinskega dela konferenčne lige:



Prvi krog: 16. september

Drugi krog: 30. september

Tretji krog: 21. oktober

Četrti krog: 4. november

Peti krog: 25. november

Šesti krog: 9. december

Še pred tem pestro v ligi Europa

Že pred žrebom konferenčne lige je bil na sporedu žreb v ligi Europa. V drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju Slovenija nima svojega predstavnika, si je pa evropsko jesen zagotovilo nekaj slovenskih legionarjev.

Fenerbahče Mihe Zajca bo tekmoval v skupini D skupaj z Olympiacosom, Frankfurtom in Antwerpnom. Sturm Jona Gorenca Stankovića, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu izločil Muro, se bo v skupini B meril z Monacom, nizozemskim PSV in Real Sociedadom. Dunajskemu Rapidu, pri katerem igra Dejan Petrović, je žreb namenil skupino H, v kateri so še Dinamo Zagreb, Genk in West Ham. Ferencvaroš Mihe Blažiča pa bo skupinski del evropske lige preživel v skupini G, kjer so še Bayer Leverkusen, Celtic in Betis.

Gerard Moreno je bil razglašen za najboljšega nogometaša pretekle sezone. Foto: Reuters

Ob žrebu so podelili tudi nagrado za najboljšega igralca evropske lige za preteklo sezono. Osvojil jo je napadalec zmagovalne ekipe Villarreala Gerard Moreno. Za njim sta se zvrstila nogometaša Manchester Uniteda Bruno Fernandes in Edinson Cavani.

Skupinski del letošnje sezone se bo začel 16. septembra in končal 9. decembra, 17. in 24. februarja se bodo drugouvrščeni klubi iz evropske lige in tretjeuvrščena moštva iz elitne lige prvakov pomerili za mesto v osmini finala evropske lige, kamor bodo neposredno uvrščeni zmagovalci skupin. Ta potem s prvimi tekmami sledi 10. marca, medtem ko bodo povratni dvoboji teden dni pozneje. Četrtfinale bo 7. in 14. aprila, prvi polfinalni tekmi bosta 28. aprila, povratni 5. maja, veliki finale, ki ga bo gostila Sevilla, pa bo 18. maja.

Tretjeuvrščeni v skupini evropske lige bodo nato igrali v bojih za osmino finala konferenčne lige.