Nogometaši Celja, ki jih v sredo čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij lige prvakov, so na današnjem žrebu na sedežu krovne zveze Uefe v Nyonu dobili morebitnega tekmeca za tretji krog kvalifikacij. Če bodo Celjani preskočili Slovan iz Bratislave, se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med ciprskim Apoelom in moldavskim Petrocubom.

Slovenski državni prvaki so bili pred žrebom uvrščeni v prvi boben postavljenih ekip za žreb po poti prvakov. Možni tekmeci slovensko-slovaškega para iz te skupine so bili še Ludogorec ali Dinamo Minsk ter irski Shamrock Rovers ali Sparta Praga, žreb pa je določil morebitnega ciprskega ali moldavskega tekmeca.

Prve tekme tretjega kroga kvalifikacij bodo na sporedu 6. in 7. avgusta, povratne pa 13. avgusta. Prej bodo na vrsti še tekme drugega kroga kvalifikacij 23. in 24. julija ter 30. in 31. julija.

Celjani se bodo v nadaljevanje kvalifikacij lige prvakov uvrstili, če bodo v drugem krogu premagali slovaškega tekmeca iz Bratislave.

Ob porazu se bodo preselili v kvalifikacije evropske lige, Uefa bo žreb v tem tekmovanju opravila ob 13. uri. V tem tekmovanju je par Celje – Slovan med nepostavljenimi v prvi skupini po poti prvakov, možni tekmeci bodo iz parov Malmö – Klaksvik, Shamrock Rovers – Sparta Praga ali pa Bodo/Glimt – Riga.