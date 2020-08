Olimpiji ''grozijo'' bogati Nemci

Danes bodo ob 13. uri plesale kroglice na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu. V žrebu 2. kroga kvalifikacij lige Europa bosta sodelovali tudi Olimpija in Mura, ki za razliko od Ljubljančanov v tej sezoni še ni odigrala prve evropske tekme. Uefa je seznam morebitnih tekmecev, med katerimi ne manjka klubov z bogato zgodovino, skrčila na tri imena, slovenski prvak Celje pa bo po izpadu v kvalifikacijah za ligo prvakov nadaljeval evropsko pot v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo in novega tekmeca izvedel v torek.

Po nepričakovanem izpadu Maribora proti severnoirskemu predstavniku Coleraine, ki je prejšnji teden šokiral vijolice v Ljudskem vrtu in se po izvajanju strelov z bele točke veselil enega najbolj odmevnih evropskih podvigov v zgodovini (polprofesionalnega) kluba, se je seznam slovenskih klubov v evropski sezoni 2020/21 skrčil na tri imena.

Slovenija brez nosilcev

Ante Šimundža je z Muro odlično vstopil v sezono 2020/21. Foto: Grega Valančič/Sportida V kvalifikacijah za evropsko ligo čakajo na nove izzive še Olimpija, Mura in Celje, s tem da morajo Prekmurci zaradi ''koronavirusnih'' zapletov v Estoniji dvoboj 1. kroga kvalifikacij še odigrati. Uefa se je odločila, da se bodo izbranci Anteja Šimundže, ki so izvrstno vstopili v novo sezoni in trenutno vodijo v Prvi ligi Telekom Slovenije (dve tekmi, dve zmagi z razliko v zadetkih 5:0), z estonskim klubom Nomme Kalju udarili 10. septembra na Madžarskem. Danes bodo navijači črno-belih izvedeli ime morebitnega tekmeca v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa, ki bo prišel v poštev, če bodo med reprezentančnim premorom zaradi dvobojev lige narodov izločili estonskega predstavnika, radovednost pa bodo danes potešili tudi ljubitelji Olimpije.

Zeleno-beli so v 1. krogu kvalifikacij težje od pričakovanega v Stožicah preskočili islandsko oviro. V 2. krog, kjer se bo podobno kot v prvem odigrala le ena tekma, o gostitelju pa bo odločil žreb, se zaradi nizkega koeficienta uspešnosti v evropskih tekmovanjih (upoštevajo se dosežki v zadnjih petih sezonah) podaja kot nenosilec. Podobna usoda velja tudi za Muro. Zato bosta na današnjem žrebu prejela tekmeca, ki vsaj na papirju kotira višje od njiju. Uefa je večer pred žrebom udeležence kvalifikacij, to opravlja že tradicionalno, razdelila v več manjših skupin, po večini povezanih po geografskem ključu.

Možni tekmeci Olimpije: Hajduk Split (Hrv)

Wolfsburg (Nem)

Zrinjski Mostar (BiH)

Wolfsburg je v prejšnji sezoni v Nemčiji osvojil sedmo mesto. Foto: Getty Images Olimpija se je znašla v 10. skupini, kjer so nosilci klubi iz Nemčije, Hrvaške in BiH. Najtrši oreh bi zagotovo predstavljal Wolfsburg, bogati nemški prvoligaš, ki tesno sodeluje z avtomobilskim koncernom Volkswagen. Pred 11 leti, ko je v njegovem dresu še zabijal zadetke ''bosanski diamant'' Edin Džeko, še danes najboljši klubski strelec v zgodovini bundeslige, je senzacionalno postal nemški prvak, leta 2005 osvojil še nemški pokal, v zadnji sezoni pa je za las ujel evropsko vozovnico, saj je v prvenstvu osvojil sedmo mesto. Z zelo spodobno ekipo, polno reprezentantov različnih držav, cilja na visoke dosežke tudi v tej sezoni.

Drugi morebitni tekmec Olimpije je splitski Hajduk. Velikan hrvaškega nogometa, ki je imel ogromno oboževalcev iz Slovenije že v času Jugoslavije, eden izmed njih je bil tudi zdajšnji predsednik Uefe Aleksander Čeferin, njegov dres pa so nosili tudi številni asi zeleno-belih (tudi Branko Oblak, Zdenko Iskra in Sebastjan Cimirotić), je oddaljen svetlobna leta od nekdanje slave.

Hajduk se je v zgodovini evropskih tekmovanj že srečal s slovenskim predstavnikom. Leta 2015 je izločil Koper. Na Bonifiki je izgubil (2:3), na Poljudu pa s pomočjo glasnih navijačev zmagal s 4:1. V 2. krogu kvalifikacij lige Europa bodo tribune prazne ... Foto: Sportida

V zadnjih 15 letih se je znašel v veliki senci zagrebškega Dinama, Rijeka mu je ukradla status jadranskega kralja, v zadnji sezoni pa se je moral zadovoljiti šele s petim mestom v domačem prvenstvu. Zanimivo je, da barve druge ekipe Hajduka od tega poletja naprej zastopa donedavni mladi up Olimpije Matija Burin, v primeru, če bi žreb združil kluba iz Ljubljane in Splita, pa bi bilo nenavadno pri srcu zlasti najboljšemu strelcu zmajev Anteju Vukušiću, nekdanjemu otroku splitskega kluba, kot tudi Jakovu Blagaiću, ki se je pred tedni pridružil zmajem kot posojeni nogometaš (druge ekipe) Hajduka.

Kateri tekmec bi najbolj odgovarjal Olimpiji v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa?

Wolfsburg (Nem) 2 +

Zrinjski Mostar (BiH) 22 + Oddanih 36 glasov

Tretji možni tekmec Olimpije je ''hrvaško obarvani'' Zrinjski iz Mostarja, član elitnega prvenstva Bosne in Hercegovine, ki se je v Evropi že večkrat pomeril z Mariborom in vselej potegnil krajšo. V zadnji sezoni je osvojil tretje mesto, nogometašem Olimpije pa bi lahko veliko o njem povedal nekdanji kapetan Tomislav Tomić, ki je pred prihodom v Slovenijo nosil prav dres Zrinjskega. Zanimivo je, da se v konici napada mostarskega kluba dokazuje tudi Miljan Škrbić, mladi srbski napadalec, ki je nase opozarjal v Sloveniji z zelo učinkovitimi predstavami v dresu Krškega.

Možni tekmeci Mure: Aarhus (Dan)

APOEL Nikozija (Cip)

Lech Poznan (Pol)

V prejšnji sezoni je med vratnicama Apoela stal slovenski reprezentant Vid Belec, nekaj časa si je slačilnico delil tudi z Romanom Bezjakom. Foto: Reuters Mura, ki je v tej sezoni za zdaj neustavljiva, kar sta dobro na svoji kožo občutila Celje in Tabor, bo torej evropsko uverturo odigrala 10. septembra proti Nomme Kalju. Če bo izločila Estonce, se bo teden dni pozneje pomerila s predstavnikom Cipra, Danske oziroma Poljske. Tako je določil žreb, ki je ponos nogometnega Prekmurja, aktualnega slovenskega pokalnega zmagovalca, uvrstil v podskupino 1.

Možni tekmeci so trije. To so Apoel iz Nikozije, ki se v ligi prvakov pogosto druži z elito, njegove barve pa sta pred davnimi leti nosila tudi nekdanja slovenska reprezentanta Alfred Jermaniš in Miran Pavlin. Ciprski velikan je v prejšnji sezoni, ki je bila prekinjena zaradi koronavirusa, osvojil končno tretje mesto.

Kateri tekmec bi najbolj odgovarjal Muri v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa?

APOEL Nikozija (Cip) 8 +

Lech Poznan (Pol) 4 + Oddanih 22 glasov

Dvema tekmecema je v hrbet gledal tudi Aarhus, danski klub, s katerim bi se lahko v 2. krogu kvalifikacij srečala Mura, ki je leta 1996 v Evropi izpadel proti ljubljanski Olimpiji (1:1 na Danskem, 0:0 v Ljubljani), tretji tekmec pa je Lech Poznan. Na Poljskem, kjer igra veliko slovenskih legionarjev oziroma znancev 1. SNL, je v prejšnji sezoni osvojil drugo mesto. Zaostal je le za varšavsko Legio, v obrambi pa igra tudi nekdanji zmaj Đorđe Crnomarković.

Celjani bodo evropsko sezono nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Bodo takrat edini slovenski predstavnik ali jima bosta družbo delala tudi Olimpija in Mura? Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija in Mura sta tako imela srečo, da sta se izognila nekaterih evropskim velikanom med nosilci kot so npr. Tottenham (Ang), AC Milan (Ita) in Galatasaray (Tur).

Dvoboji 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo bodo odigrani 17. septembra, nov žreb pa sledi že jutri, ko bo tekmeca v 3. krogu kvalifikacij izvedel slovenski prvak Celje. Znano je, da se bo pomeril z enim izmed državnih prvakov, ki so podobno kot izbranci Dušana Kosića izpadli v kvalifikacijah za ligo prvakov.