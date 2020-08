Poker Slovencev po slavo in milijone, vsaj enemu ne bo do smeha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petar Stojanović (levo) in Miha Blažič (v sredini) se bosta sredi meseca spoprijela za napredovanje v 4. krog kvalifikacij za ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar

V Nyonu je potekal žreb 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Tekmeca so dobili tudi štirje klubi, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji. Na Madžarskem se bosta v obračunu slovenskih sosed udarila reprezentančna soigralca Miha Blažič (Ferencvaroš) in Petar Stojanović (Dinamo Zagreb). Poraženec bo nadaljeval pot v kvalifikacijah za ligo Europa, zmagovalec pa bo od preboja v skupinski del lige prvakov oddaljen le še en korak.

Žreb, kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog: Prvaki:

Ferencvaroš (Mad) - Dinamo Zagreb (Hrv)

Midtjylland (Dan) - Young Boys Bern (Švi)

Omonia (Cip) - Crvena zvezda (Srb)

Qarabag (Aze) – Molde (Nor)

Maccabi Tel Aviv (Izr) - Dinamo Brest (Blr) Neprvaki:

PAOK Solun (Grč) - Benfica (Por)

Dinamo Kijev (Ukr) - AZ Alkmaar (Niz)

Gent (Bel) - Rapid Dunaj (Avt)

V 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov bo zelo zanimivo v slovenski soseščini. Ples kroglic je povezal prvaka Madžarske in Hrvaške, ki sta se pomerila že v prejšnji sezoni. Takrat so bili uspešnejši nogometaši Dinama, ki so se po remiju v Zagrebu na povratni tekmi v Budimpešti znesli nad Ferencvarošem.

Se bo Dinamu madžarski prvak, za katerega igrata tudi slovenski reprezentančni branilec Miha Blažič in donedavni napadalec Brava Roko Baturina, maščeval čez dobra dva tedna? Ferencvaroš je bil v evropski uverturi v novo sezono boljši od škotskega prvaka Celtica. Zagrebčani v novo sezono vstopajo z visokimi cilji, pod vodstvom Zorana Mamića so v 2. krogu kvalifikacij po hudih mukah v gosteh izločili romunskega prvaka Cluj, zdaj pa bosta imela Petar Stojanović in druščina opravka s sosedi iz Madžarske.

Celjski krvniki v Azerbajdžan

V skupini neprvakov v 3. krogu kvalifikacij sodelujeta tudi Benjamin Verbič, ki bo s kijevskim Dinamom poskušal izločiti nizozemskega podprvaka AZ Alkmaar, in novopečeni reprezentant Dejan Petrović, ki bo poskušal z dunajskim Rapidom po zagrebški Lokomotivi zagreniti življenje še belgijskemu Gentu.

Norveški prvak Molde je v 2. krogu kvalifikacij izločil Celjane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski prvak Celje bo po porazu proti norveškemu Moldeju (1:2) evropsko sezono nadaljeval v kvalifikacijah za ligo Europa. Norvežani se bodo po zmagi v knežjem mestu za napredovanje v 4. krog kvalifikacij pomerili z najboljšim klubom iz Azerbajdžana, Qarabagom.

Tekme bodo 15. oziroma 16. septembra, odigrali bodo eno tekmo. Zmagovalci se bodo uvrstili v play-off kvalifikacij lige prvakov, v katerem bosta odigrani dve tekmi, poražence pa čaka play-off kvalifikacij za ligo Europa.