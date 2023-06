Znano je, kdo bo najverjetneje prevzel krmilo Tottenhama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tottenham bo za novega glavnega trenerja najel Angeja Postecoglouja iz Celtica. Postecoglou naj bi se z novim delodajalcem dogovoril za dveletno pogodbo, potem ko je Celtic minulo sezono na Škotskem popeljal do trojčka.

Sedeminpetdesetletni Avstralec Ange Postecoglou se je izogibal vprašanjem o svoji prihodnosti pred in po sobotni zmagi Celtica v finalu škotskega pokala nad Invernessom, piše Guardian.

Po finalu škotskega pokala je v Grčiji rojeni nekdanji selektor Avstralije dejal: "Pričakujem, da bom v tem trenutku užival naslednjih 24 do 48 ur, preden me nekdo odvleče stran. Resnica je taka, da so v tej slačilnici verjetno igralci, ki jih naslednje leto ne bo več. Takšna je narava nogometa."

Foto: Guliverimage

Postecoglou je osvojil pet domačih trofej, vključno z zaporednimi naslovi prvaka, odkar je leta 2021 prišel v Celtic iz japonske Yokohame Marinos, navaja Athletic.

Zdaj se bo pridružil Tottenhamu, ki bo končno imenoval stalnega naslednika Antonia Conteja, ki je 26. marca sporazumno odšel.

Kot poroča BBC, se Postecoglou v torek odpravlja na družinske počitnice, zato bi bil dogovor lahko sklenjen v kratkem.

Tottenham je minulo sezono zasedel osmo mesto v domačem prvenstvu premier league.