Ronaldo izenačil svojo najslabšo uvrstitev. Napetost v Parizu se stopnjuje.

Današnji izbor bo v pariški dvorani Theatre du Chatelet, v neposrednem prenosu pa si ga bo od 19.30 (rdeča preproga) mogoče ogledati na Planet 2. Osrednja prireditev se bo začela ob 20. uri.

Po lanskem izboru prejemnika zlate žoge, ki je še dolgo dvigoval prahu, saj ni manjkalo kritikov, prepričanih, da bi si bolj kot Argentinec Lionel Messi priznanje zaslužil Poljak Robert Lewandowski, v prejšnji sezoni še strelski kralj Bayerna in nemške bundeslige, so se pri francoski reviji France Football odločili za spremembo. Napočilo je novo obdobje, saj v izboru ne bodo več upoštevali predstav v celotnem koledarskem letu, ampak le v sezoni 2021/22.

Karim Benzema je glavni kandidat za prestižno priznanje. Foto: Reuters Na seznamu nominirancev za zlato žogo prevladujejo nogometaši madridskega Reala, v sezoni 2021/22 evropskega in španskega prvaka, finalista lige prvakov Liverpoola in angleškega prvaka Manchester Cityja. Ker bodo upoštevani le dosežki v prejšnji sezoni, ne pa v koledarskem letu 2022, bo velik favorit za osvojitev priznanja Karim Benzema. Francoz je v prejšnji sezoni navduševal z zadetki tako v ligi prvakov kot tudi španskem prvenstvu, beli baletniki pa so šli do konca v obeh tekmovanjih.

Brez messija, Ronaldo šele 20. Ronaldo je zasedel 20. mesto. Foto: Reuters

Na seznamu ni nekaterih velikih imen svetovnega nogometa. Na primer sedemkratnega dobitnika Messija, ki v svoji prvi sezoni pri PSG ni ponovil statističnih presežkov, s katerimi je izstopal pri Barceloni, občasno pa tudi v dresu argentinske reprezentance.

Je pa na seznamu že 18. Cristiano Ronaldo, ki mu je pripadlo 20. mestu, kar je izenačena njegova najslabša uvrstitev v tekmi za Zlato žogo.

Ronaldo in Messi sta osvojila 12 od 13 zadnjih zlatih žog. Njun niz je leta 2018 prekinil le Hrvat Luka Modrić, ki kandidira tudi za letošnjo trofejo.

Oblak med kandidati za najboljšega vratarja

Izbrali bodo tudi najboljšega vratarja. Glavni favorit za osvojitev priznanja Leva Jašina je Belgijec Thibaut Courtois, ki je pomagal Realu do španskega in evropskega naslova. Med desetimi nominiranci je ponovno Jan Oblak. Trenutno poškodovani čuvaj mreže Atletica, na sobotni tekmi v Bilbau si je poškodoval ramo, je lani v glasovanju za lovoriko osvojil tretje mesto.