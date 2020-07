Zelena luč, Kitajci z nestrpnostjo čakajo soboto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je pandemija na Kitajskem že več mesecev pod nadzorom in skoraj ni okužb, so si oblasti vzele veliko časa, da so se odločile dati zeleno luč nogometu.

Kitajska nogometna zveza je skupno opravila 1870 testov med nogometaši in trenerskim osebjem, ki bodo zdaj vstopili v "varen mehurček" za preprečevanje infekcij. Vsi testi so bili negativni. Nogometaše bodo sicer še naprej testirali vsaj enkrat na teden, poroča kitajska agencija Xinhua.

Klubi, razdeljeni v dve skupini

Skupno 16 prvoligaških klubov so razdelili v dve skupini, ena bo imela bazo v Dalianu, druga pa v Suzhouju v bližini Šanghaja.

Vsi igralci, osebje ter uradniki so nastanjeni v enem hotelu v vsakem od mest gostiteljev nadaljevanja sezone in prva dva meseca ne bodo smeli obiskati družine. Za igralce velja tudi stroga policijska ura. Srečanja z družino so tabu. Prepovedano je tudi, da bi hrano samostojno naročali v svoje hotele.

Sezona bi se sicer morala začeti februarja, tik preden je svet dodobra pretresla koronska pandemija. Prva tekma sezone bo dvoboj med prvaki Fabia Cannavara Guangzhou Evergrande in zmagovalci pokala Šanghaj Shenhua.

Za zaprtimi vrati

Vse tekme bodo sicer potekale za zaprtimi vrati, nogometaše bodo s tribun spodbujali le virtualni navijači. Poleg tega naj bi tekme spremljali tudi navijaški napevi s stadionov, posneti v prejšnjih sezonah.

