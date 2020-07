Najnovejša raziskava o športu na Japonskem, ki jo je izvedla Organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch, je pokazala, da so številni mladoletni japonski športniki žrtve svojih trenerjev, ki nad njimi vsakodnevno izvajajo psihično, spolno in verbalno nasilje.

Najnovejša raziskava o športu na Japonskem razkriva precej šokantne podrobnosti o zlorabah mladoletnih japonskih športnikov, ki se zaradi tega spopadajo s hudimi travmami, nekatere so pripeljale celo do odločitve, da si vzamejo življenje. Organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) zahteva sistemske spremembe v japonskem športu.

Najnovejša raziskava o športu na Japonskem, ki jo je izvedla Organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch (HRW), objavila pa le nekaj dni pred sprva načrtovanim začetkom poletnih olimpijskih iger v Tokiu, je pokazala, da so številni mladoletni japonski športniki žrtve svojih trenerjev, ki nad njimi vsakodnevno izvajajo psihično, spolno in verbalno nasilje.

Številni se zaradi njihovih dejanj spopadajo z depresijo in telesnimi poškodbami, nekatere je vse skupaj tako bremenilo, da so si vzeli življenje.

V raziskavi je sodelovalo več kot 800 japonskih športnikov

Pri raziskavi, ki je trajala od marca do junija letos, pri HRW pa so jo naslovili Tolikokrat sem bil tepen, da ne štejem več, je sodelovalo več kot 800 športnikov iz 50 različnih panog, med njimi so tudi olimpijci in paralimpijci. Petdeset izmed njih jih je privolilo v pogovor o tematiki v živo, drugi so na vprašanja odgovarjali prek spletnega vprašalnika.

Tepež in brcanje kot del trenažnega procesa

Športniki so poročali o različnih metodah kaznovanja, ki jih ali so jih uporabljali njihovi trenerji, od udarcev v obraz, brcanja do pretepanja z različnimi predmeti, kot so kiji, bambusove palice in loparji. Nekatere športnike so trenerji prikrajšali za uživanje tekočine, druge so spolno nadlegovali. Zlorabe so se dogajale na vseh ravneh, tako v šolah kot med profesionalnimi športniki.

"Ukvarjanje s športom naj bi otrokom prineslo veselje do igre in priložnost za fizični in psihični razvoj ter rast, na Japonskem pa sta del športnih izkušenj prepogosto tudi nasilje in zloraba. Rezultat tega je, da je pri številnih japonskih otrocih šport vzrok za bolečine, strah in stres," je zapisano v 67 strani dolgem poročilu.

Enkratna priložnost za prekinitev črne tradicije

"Japonski otroci so že desetletja deležni brutalnih tepežev in verbalnih zlorab v imenu želje po osvajanju pokalov in kolajn. Zdaj ko se Japonska pripravlja na poletne olimpijske igre prihodnje leto, je enkratna priložnost, da se takšna politika in metode dela na Japonskem in drugod po svetu, v želji po zaščiti milijonov mladih športnikov, enkrat za vselej spremenijo," je ob pretresljivih izsledkih poročila izjavila Minky Worden, direktorica globalnih iniciativ pri HRW.

Nekaj izjav iz raziskave: "Tolikokrat sem bil tepen, da ne štejem več. Vsi člani moje trenutne ekipe smo bili kot srednješolci tepeni na treningih, vsi smo izkusili taibatsu (nasilje v športu, ki je del japonske tradicije). Nekoč mi je trener očital, da na treningu nisem dovolj hiter, zato me je skupaj z drugimi športniki poklical k sebi. Pred vsemi mi je dal takšno klofuto, da sem začel krvaveti, a kar ni odnehal. Tudi ko sem mu povedal, da krvavim iz nosu, ni odnehal."

– Daiki A. (psevdonim), 23 let, atlet. "Pri igranju vaterpola smo nosili kapice. Trener nas je iz bazena vlekel s kapo vred, tako da smo se dušili zaradi trakov okrog vratu. Ena od kazni je bilo tudi potiskanje glave pod vodo, tako da nismo mogli dihati. Bilo je kot v vojski. Mnogi so zato pustili šport."

– Keisuke W. (psevdonim), 20 let, nekdanji profesionalni igralec vaterpola. Vsak dan po treningu je trener od svoje varovanke Chieko T. (gre za psevdonim) zahteval, da se sleče, in se je nato dotikal po vsem telesu z izgovorom, da gre za terapijo. "Vsakokrat mi je šlo na bruhanje, njegov vonj, roke, oči, obraz, glas ... Sovražila sem vse na njem," je povedala mlada japonska športnica. Foto: Getty Images "Udaril me je v brado, začel sem krvaveti. Prijel me je za ovratnik in dvignil v zrak. Devetdeset odstotkov mojih soigralcev je izkusilo fizično nasilje. Večkrat smo se šalili med sabo: Ti še nisi bil tepen, kdaj prideš na vrsto."

– Shota C. (psevdonim), 23 let, nekdanji igralec bejzbola. "Trener je brcal igralce in vanje metal žogice s kratke razdalje. Ko so nosili čelade, jih je za vsako napako na igrišču po njej udaril s kijem."

– Tsukuru U. (psevdonim), 20 let, igralec bejzbola v mlajših selekcijah. "Odbojka je najtežja."

– Tsubasa Araya, 17-letni odbojkar, ki si je julija 2018 vzel življenje, je to zapisal v poslovilnem pismu. Njegovi starši so pozneje razkrili, da se je trener nanj znašal z verbalnim nasiljem. "Ne spomnim se, da bi me trener kdaj pohvalil. Vsak dan sem razmišljala samo o tem, kako se izogniti temu, da bi me trener udaril. V odbojki nisem nikoli uživala, sovražila sem jo."

– Naomi Masuko, nekdanja reprezentantka v odbojki. Leta 2015 je zasnovala odbojkarski turnir, na katerem niso tolerirali zlorab trenerjev. Bila je ena od prvih, ki so javno spregovorili o zlorabah v športu. "Ko sem bila starejša, sem se o tem pogovarjala s svojim trenerjem – rekel je, da je bila njegova generacija deležna še večjih zlorab. Iz njegovih besed sem razbrala, da gre za verigo, ki se nadaljuje iz generacije v generacijo, in naša naloga je, da jo pretrgamo."

Izvajalci raziskave so v času priprave študije na številne japonske športne zveze naslovili poziv, naj jim posredujejo svoje izsledke na področju zlorab v športu, a so jih z redkimi izjemami zavrnili.

"Japonska bo za prekinitev zlorab otrok v športu potrebovala poenoten pristop, ki ga bodo vodili jasno določni standardi," so pri HRW zapisali v poročilu.

"Za začetek bi morala vlada eksplicitno prepovedati kakršnokoli obliko zlorab kot del trenerskih tehnik in ustanoviti japonski center za varen šport, neodvisno telo, ki se bo ukvarjalo izključno s to tematiko. Primere zlorab, ki bi vključevali kriminalno vedenje, bi morali predati policiji in drugim organom pregona," piše v poročilu, ki omenja več samomorov med mladimi japonskimi športniki.

Glede na to, da so olimpijske igre v Tokiu zaradi pandemije prestavljene na prihodnje leto, HRW Japonsko poziva, naj sprejme ključne odločitve.

"Japonska ima zdaj edinstveno priložnost, da svetu pokaže, da ji je mar za mlade športnike, in postane vodilna na področju zagotavljanja varnosti v športu za vse," je prepričana Wordnova. "S sprejetjem določenih ukrepov bodo japonski otroci dobili pomembno sporočilo, da njihovo zdravje in dobro počutje štejeta, trenerjem s spornimi metodami pa bodo dali jasen signal, da njihovega vedenja ne bodo več tolerirali. To bi lahko postal model za druge države, kako ustaviti zlorabe otrok v športu."

MOK: Vsakršna zloraba je v nasprotju z vrednotami olimpizma

Tudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju so se podrobno seznanili s poročilom Organizacije za varstvo človekovih pravic in v sporočilu za javnost zapisali, da je kakršnakoli zloraba v popolnem nasprotju z vrednotami olimpizma, ki kliče k spoštovanju vseh ljudi, vključenih v šport.