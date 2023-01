Gianluca Vialli je prvo zdravljenje raka uspešno prestal v letih 2017 in 2018, leta 2021 pa so mu že drugič diagnosticirali raka trebušne slinavke.

V drugi polovici decembra se je njegovo zdravstveno stanje močno poslabšalo, danes pa je svet obšla novica, da je nekdanji odlični nogometaš umrl v Londonu, kje je po koncu kariere pri Chelseaju tudi živel.

Vialli se je po prvem zdravljenju pridružil strokovnemu štabu italijanske reprezentance in se z njo leta 2020 veselil naslova evropskega prvaka.

Od Cremoneseja prek Sampdorie do Juventusa in Chelseaja

Prve igralske nogometne korake je naredil v klubu iz rojstnega kraja Cremoneseja, ki mu je pomagal pri napredovanju v drugo italijansko ligo. Hitro so ga opazili pri Sampdorii, kjer je igral tudi s Slovencem Srečkom Katancem in tudi z zdajšnjim italijanskim selektorjem Albertom Mancinijem. Skupaj so osvojili naslov zmagovalca pokala pokalnih zmagovalcev. V dresu Sampdorie je zbral kar 328 nastopov in 141 zadetkov.

Veselje v dresu Juventusa Foto: Guliverimage

Pozneje se je preselil k Juventusu, s katerim leta 1996 osvojil ligo prvakov, poroča STA.

Pri Chelseaju je deloval kot igralec in trener. Foto: Guliverimage

Pozneje je prestopil k londonskemu Chelseaju, za katerega je igral med letoma 1996 in 1999, pozneje pa je na Stamford Bridgeu deloval kot trener. Z italijansko reprezentanco je na domačem svetovnem prvenstvu osvojil tretje mesto. Foto: Guliverimage

Z azzurri do brona na domačem SP

Pečat je pustil v italijanski reprezentanci, s katero je zaigral na dveh svetovnih prvenstvih (leta 1986 in 1990), in tudi v domačem prvenstvu, ko je leta 1990 osvojil bronasto kolajno.

Za azzurre je odigral 59 tekem in zbral 16 golov.

Vialli je po koncu kariere živel v Londonu, poročen je bil s Cathryn White-Cooper, s katero je imel dve hčerki Olivio in Sofio.