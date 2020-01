Nori dan, ko teče voda v grlo in se ponujajo milijoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bo trener Man Utd Ole Gunnar Solskjaer uresničil željo in dobil novega napadalca? Foto: Reuters

Danes imajo nogometni klubi v petih najmočnejših evropskih ligah še zadnjo priložnost za okrepitev igralskega kadra. Barcelona, Manchester United in Tottenham iščejo novega napadalca, Atletico Madrid pa, kot kaže, ni našel skupnega jezika s PSG glede nakupa Edinsona Cavanija. Zadnji dan zimskega prestopnega roka bi lahko tako znova postregel s pestrim dogajanjem.

V zimskih prestopnih rokih so se v preteklosti že dogajale velike selitve, ki pa se tako po odmevnosti kot tudi višini plačanih odškodnin ne morejo primerjati s tistimi, sklenjenimi v vročih poletnih mesecih. Vseeno velja danes pričakovati še kakšnega izmed odmevnih nakupov. Za zdaj se je pod največjega v tem letu podpisal Manchester United, ki je na Old Trafford privabil donedavnega Šporarjevega soigralca Bruna Fernandesa. Osnovna kupčija sega do 55 milijonov evrov, če bi se uresničili še vsi bonusi, pa bi lahko Sporting zaslužil kar 80 milijonov evrov.

V Nemčiji konec že ob 18. uri Danes bodo morali biti najhitrejši klubi v Nemčiji, saj se bo prestopno okno zaprlo ob 18. uri. Dve uri pozneje bodo igralce nehali kupovati v Italiji, ob polnoči pa se bo iztekel rok klubom v Angliji, Franciji in Španiji.

Kaj bo storil Cavani?

Edinson Cavani, kot kaže, ne bo okrepil Atletica. Foto: Reuters Zadnji dan prestopnega roka želijo svoje vrste, zlasti konkurenco v napadu, okrepiti Manchester United, Barcelona in Tottenham. Rdeči vragi iščejo novega napadalca, ki bi izboljšal učinkovitost v napadu. Eden izmed kandidatov je Willian Jose (Real Sociedad), za katerega se zanima tudi Tottenham. Brazilec je v tej sezoni v Španiji dosegel osem zadetkov. Omenjajo tudi Salomona Rondona iz Venezuele, ki nastopa na Kitajskem pri Dalianu.

Poraja se vprašanje, ali bi se lahko na Old Trafford preselil Edinson Cavani. Dolgolasi Urugvajec, ki je zapostavljen pri PSG, se je v zadnjih mesecih odkrito spogledoval z mislijo, da bi nadaljeval kariero v Madridu pri Atleticu, a se mu želja, kot kaže, ne bo uresničila.

Oblakovi delodajalci nočejo plačati Parižanom 30 milijonov evrov, ampak tretjino manj. Računajo tudi na možnost, da bo Cavani poleti na voljo zastonj, saj mu bo potekla pogodba s francoskim prvakom. Si pa rdeče-beli prizadevajo, da bi se zadnji dan prestopnega roka okrepili z Yannickom Carrascom, ki podobno kot Rondon igra v Dalianu.

Bo Barcelona zamenjavo za Suareza?

Lionel Messi še kar nekaj časa ne bo mogel v napadu sodelovati z Luisom Suarezom. Foto: Reuters Na trgu za novim napadalcem pogleduje tudi Barcelona. Poškodba Luisa Suareza ji je porušila načrte. Želi svežo moč v napadu. Omenja se Brazilec Willian (Chelsea), pred njim pa so bili v igri tudi Lautaro Martinez (Inter), Rodrigo (Valencia) in Wissam Ben Yedder (Monaco), a dogovor ni bil sklenjen. Katalonci naj bi celo Evertonu za Richarlisona ponujala kar sto milijonov evrov, a Angleži niso privolili v posel.

Kar zadeva napadalce, se v zadnjih dneh veliko omenja Francoza Olivierja Girouda. Če Chelsea ne bo našel menjave, ga bo težko izpustil iz svojih rok, med snubci pa sta tako Lazio kot tudi Tottenham, ki išče zamenjavo za poškodovanega Harryja Kana. Morda na Stamford Bridge pride Belgijec Dries Mertens, ki bi ga lahko modrim posodil Napoli.

Četrtkov rekorder je Poljak

Krzysztof Piatek se bo spomladi dokazoval v Nemčiji. Foto: Reuters V četrtek je za najbolj donosen posel obveljal odhod Krzysztofa Piateka iz Milana k berlinski Herthi. Nemci morajo rdeče-črnim odšteti 27 milijonov evrov. Le milijon manj bo prejel Genk od Sheffield Uniteda za Norvežana Sanderja Bergeja, španski napadalec Paco Alcacer pa se je iz Borussie Dortmund, kjer se je znašel na stranskem tiru po prihodu Erlinga Haalanda, preselil v domovino k Villarrealu (23 milijonov evrov). Odmevala je tudi selitev Portugalca Daniela Podenceja, ki je Grčijo (Olympiakos Pirej) zamenjal za angleške zelenice, saj bo nadaljeval sezono pri Wolverhamptonu.

Prav angleški klubi, ki imajo polne klubske blagajne zaradi velikih zaslužkov od televizijskih pravic, bi lahko krojili dinamiko zadnjega dne prestopnega roka.

Kar zadeva slovenske klube, jim danes še ni treba hiteti, saj se bo rok za sklepanje pogodb z novinci iztekel šele 15. februarja.