Začenja se afriško prvenstvo, kdo bo nasledil Kamerun?

Egipt bo med 21. junijem in 19. julijem gostil afriško nogometno prvenstvo. To bo 32. izvedba prvenstva afriškega pokala narodov, kot je uradno ime tekmovanja, že petič pa bo v Egiptu po letih 1959, 1974, 1986 in 2006. Naslov prvaka brani Kamerun, ki je pred dvema letoma v Gabonu v finalu z 2:1 ugnal prav Egipčane.

Letošnje afriško prvenstvo bo prvo v razširjeni verziji, namesto 16 bo igralo 24 ekip. V skupini A bodo gostitelj Egipt, DR Kongo, Uganda in Zimbabve, v skupini B Nigerija, Gvineja, Madagaskar in Burundi, v skupini C Senegal, Alžirija, Kenija in Tanzanija, v skupini D Maroko, Slonokoščena obala, Južnoafriška republika in Namibija, v skupini E Tunizija, Mali, Mavretanija in Angola, v skupini F pa Kamerun, Gana, Benin in Gvineja Bissau.

V osmino finala se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene.

Zmagovalec bo prejel denarno nagrado v višini 4,5 milijona dolarjev, finalist 2,5 milijona, polfinalist 2 milijona, četrtfinalist pa 800.000 dolarjev. Na stavnicah najbolje kaže Egiptu, sledijo Senegal, Nigerija, Gana, Slonokoščena obala in Alžirija.

Na delu številna zveneča imena

Afriško prvenstvo bo znova ponudilo precej uglednih nogometnih imen na čelu z domačim zvezdnikom Mohamedom Salahom. Ob njem bo še kup odličnih nogometašev, kot so Senegalci Sadio Mane, Keita Balde in Ismaila Sarr, Maročani Hakim Ziyech, Medhi Benatia in Romain Saiss, Alžirec Riyad Mahrez, Nicolas Pepe iz Slonokoščene obale ter številni drugi.

Tekme bodo v Kairu na treh stadionih (eden ima kapaciteto 74.100, druga dva pa po 30.000), Aleksandriji (19.676), Suezu (27.000) in Ismailii (18.525).

Najuspešnejša država na afriških prvenstvih je prav Egipt, ki ima sedem naslovov prvaka, zadnjega iz leta 2010. S petimi mu sledi Kamerun, s štirimi Gana, tri ima Nigerija, po dva Slonokoščena obala in DR Kongo, po enega pa Zambija, Tunizija, Sudan, Alžirija, Etiopija, Maroko, JAR in Kongo.

Prvenstvo 2021 bo predvidoma v Kamerunu, 2023 v Slonokoščeni obali, 2025 pa v Gvineji.

