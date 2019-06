Scholes priznal vplačilo stav, čaka ga denarna kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji angleški nogometni reprezentant Paul Scholes bo moral plačati 8000 funtov kazni angleški nogometni zvezi (FA), saj je priznal, da je med avgustom 2015 in januarjem letos v nasprotju s predpisi zveze vplačal najmanj 140 nogometnih stav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pravilnik FA določa, da na tekmah ne smejo staviti osebe, ki igrajo na zelenici, in tudi tisti, ki imajo lahko vpliv na tekmo. Za Scholesa, ki je bil v tem času solastnik nižjeligaša Salford Cityja, so težava predvsem vloga kot solastnika nogometnega kluba in vezi z ljudmi, ki imajo v nogometu še vedno vpliv.

Pravila o prepovedi stav je FA v zadnjih letih močno zaostrila in s tem uvedla skoraj ničelno toleranco do vplačila stav na nogometne tekme za vse osebe, ki so kakor koli povezane z nogometom.

Sprejema odločitev in globo

"Sprejemam odločitev in globo, ki mi jo je naložila FA. Storil sem napako, absolutno pa ne zato, da bi namerno kršil pravila," je povedal Scholes. "Napačno sem domneval, da če stavim na tekme, s katerimi nimam osebne povezave, to ne bo kršitev pravil," je Scholes pojasnil za AFP.

Scholes se je leta 2013 igralsko upokojil, zatem pa skupaj z nekdanjimi soigralci pri Manchester Unitedu marca 2014 postal solastnik Salford Cityja. Februarja in marca letos je bil tudi trener četrtoligaša Oldham Athletica, a za to obdobje FA ni ugotovila kršitev pravil o nedovoljenih stavah.

