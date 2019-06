Uefa zavrnila pritožbo brazilskega zvezdnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uefa je brazilskemu napadalcu 26. aprila izrekla kazen, ker je žalil slovensko sodniško zasedbo, potem ko je Manchester United v osmini finala letošnje izvedbe najelitnejšega klubskega tekmovanja v Evropi izločil PSG z enajstmetrovko po preteku igralnega časa.

Prvotno sankcijo disciplinskega odbora zaradi neprimernega obnašanja po tekmi je zdaj potrdil še višji organ Uefe.

Brazilca je močno zmotila odločitev Damirja Skomine v izdihljajih tekme, ko je po ogledu video posnetka s pomočjo tehnologije VAR zaradi igranja z roko dosodil enajstmetrovko za Manchester United.

Čeprav na tekmi zaradi poškodbe ni igral, je svojo žalost in bes nad sodniško odločitvijo sporočil prek Instagrama. Poleg nekaj kletvic je o odločitvi zapisal: "To je sramota. Štirje fantje, ki ne razumejo nogometa, so si po TV ogledali počasen posnetek."

Neymar in njegov klub se lahko pritožita še na mednarodno arbitražno razsodišče za šport (Cas) v Lozani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

