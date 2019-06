Kubanski kapetan med prvenstvom prebegnil v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Član kubanske nogometne reprezentance, ki te dni nastopa na zlatem pokalu, prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov, je prebegnil v ZDA, je potrdil kubanski selektor Raul Mederos. Veteran in kapetan izbrane vrste Yasmani Lopez je po porazu na uvodni tekmi proti Mehiki (0:7) v Pasadeni zapustil reprezentanco.

"Glede Yasmanija, je bila to njegova osebna odločitev. Nihče drug v moštvu ni imel s tem ničesar. Sam se je odločil, kot se je," je dejal Mederos na novinarski konferenci v Denverju, kjer Kubo danes čaka obračun z Martiniquom.

Enaintridesetletni Lopez je eden najbolj izkušenih kubanskih nogometnih reprezentantov, ki je za izbrano vrsto debitiral leta 2013. Skupno je v dresu z državnim grbom zbral 28 nastopov.

Bogata zgodovina prebegov

Športniki iz komunistične Kube, ki nastopajo na tekmovanjih v ZDA in Kanadi, imajo bogato zgodovino prebegov. Leta 2015 je več nogometašev reprezentance za zlati pokal prebegnilo med prvenstvom, čeprav so bili odnosi med državama v času administracije Baracka Obame in Havano zelo topli.

Preberite še: