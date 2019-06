Zdaj tudi uradno, Luka Elsner prvi Slovenec v najboljši francoski ligi

Zdaj je postalo tudi uradno. Pri francoskem nogometnem prvoligašu Amiensu so potrdili prihod Luke Elsnerja na mesto trenerja. Mladi slovenski trener je tako postal prvi slovenski trener v najboljši francoski ligi in drugi Slovenec po Bojanu Prašnikarju, ki se bo usedel na klop kakšnega izmed klubov v eni izmed najboljših petih evropskih lig. Hkrati je Ljubljančan postal šele šesti tuji trener v 118-letni zgodovini kluba.

Malce po 19. uri so pri Amiensu v javnost poslali uradno sporočilo, da so podpisali dveletno pogodbo z Luko Elsnerjem z možnostjo podaljšanja še za eno leto in tako potrdili informacijo, ki je v Franciji in s tem tudi Sloveniji zaokrožila že v dopoldanskih urah.

Ob tem so pri Amiensu zapisali, da bo novi trener predstavljen jutri ob 11. uri na novinarski konferenci.

Uradna potrditev Amiensa:

🖊️ Luka Elsner est le nouvel entraîneur de l'Amiens SC !

Le technicien slovène s'est engagé avec le club pour les deux prochaines années, plus une en option.

Une conférence de presse de présentation aura lieu demain à 11h au Stade Crédit Agricole la Licorne.

🤝 Bienvenue Luka ! pic.twitter.com/s75olrTeBa — Amiens SC (@AmiensSC) June 19, 2019

Mladi slovenski trener se na klop Amiensa seli iz vrst belgijskega drugoligaša Uniona Saint-Gilloiseja, ki ga je v prejšnji sezoni popeljal do tretjega mesta v drugi belgijski ligi in z njim navdušil v pokalnem tekmovanju. V njem se je prebil vse do polfinala, na poti do tja pa izločil velikana belgijskega nogometa Anderlecht in belgijskega prvaka Genk.

Elsnerja so Francozi predstavili kot mladega, energičnega trenerja, ki naj bi predsednika Amiensa Bernarda Joannina prepričal s slogom dela in igre, z obnašanjem ter seveda tudi s tem, da tekoče govori francoski jezik. Elsner je namreč odraščal v Franciji, saj je tam nogomet za Nico igral njegov oče Marko Elsner

Amiens, ki je bil ustanovljen daljnega leta 1901, je v prvi francoski ligi prvič zaigral v sezoni 2017/18. Foto: Reuters

Za Amiensom je šele druga sezona med prvoligaši

Na klopi Amiensa je Elsner nasledil Christopha Pellissiera, ki je v prejšnji sezoni Amiens popeljal do 15. mesta v francoski prvi ligi.

Amiens, ki tekme igra na stadionu Licorne za nekaj več kot 12 tisoč gledalcev, je bil ustanovljen daljnega leta 1901, a je za njim šele druga sezona v francoski prvi ligi. Vanjo se je prvič uvrstil v sezoni 2016/17, ko je bil podprvak francoske druge lige in v krstni sezoni med elito pristal na 13. mestu, zadnjo sezono pa končal dve mesti nižje.

Šesti tujec v 118-letni klubski zgodovini

Zanimivo je, da je Elsner postal šele šesti tuji trener v zgodovini Amiensa in prvi po Dancu Kaju Andrupu, ki je bil njegov trener daljnega leta 1946.

Elsner, skorajšnji prvi slovenski trener v najboljši francoski nogometni ligi, bo postal drugi slovenski trener s stažem v eni izmed najboljših petih evropskih lig po Bojanu Prašnikarju, ki je med letoma 2007 in 2009 dve sezoni prebil na klopi takratnega nemškega prvoligaša Energie Cottbusa. V prvi sezoni je bil z njim 14., v drugi pa 16. in potem z njim izpadel iz prve lige po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah.

Po Sloveniji, Cipru in Belgiji bo 36-letni Ljubljančan v trenerski vlogi nastopil še v Franciji, na najvišji ravni. Foto: Getty Images

Po Domžalah padec, potem pa silovit vzpon

Elsner je v trenerski vlogi nase prvič opozoril na klopi Domžal, kjer je sedel med letoma 2013 in 2016. Potem se je preselil k Olimpiji, a postal le ena izmed številnih trenerskih žrtev njenega predsednika Milana Mandarića. Na klopi Ljubljančanov je zdržal le dobrega pol leta.

Sledila je ne preveč uspešna sezona v ciprskem Pafosu, potem pa je julija lani postal trener belgijskega drugoligaša Uniona Saint Gilloiseja, s katerim je nekajkrat opozoril nase. V prvenstvu je pristal na tretjem mestu in za las zgrešil napredovanje med elito, v pokalu pa je na poti do polfinala izločil veliki Anderlecht in Genk, ki je pozneje postal belgijski prvak.