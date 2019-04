Nič več anonimnež, ampak najlepša slovenska reklama v Belgiji

S 36 leti piše vse bolj odmevno zgodbo v Belgiji. Čeprav Luka Elsner vodi drugoligaški klub in je redni del prvenstva končal na tretjem mestu, tako da z napredovanjem med elito ne bo nič, je bruseljski klub Union St. Gilloise popeljal v polfinale pokala in poskrbel za največji uspeh v zadnjih 50 letih, v posebni kvalifikacijski skupini za nastop v ligi Europa pa mu gre naravnost izjemno. Po sedmih krogih, v katerih je zbral kar 16 točk, prvi poraz pa doživel šele na zadnji tekmi v soboto (čeprav je do zadnje četrtine dvoboja vodil z 2:1), je na odličnem drugem mestu.

Iz tedna v teden meša štrene klubom, ki bodo v prihodnji sezoni igrali v prvi ligi, in dokazuje, da se je vedno bolj navadil na belgijski klubski nogomet. Vedno bolj pa ga spoštujejo tudi Belgijci. Zdaj ni več le anonimni mladi trener iz Slovenije, ampak upoštevanja vreden strateg, ki povzroča velike težave stanovskim kolegom.

Pred letom 2018 sploh ni slišal za ta klub

Union St. Gilloise je v tej sezoni pod taktirko Slovenca dosegel največji pokalni uspeh v zadnjih 50 letih. Foto: Twitter "Ko je Union prvič stopil v stik z menoj, sploh še nisem slišal zanj. Nikoli," je v obsežnem pogovoru za RTBF, radiotelevizijsko postajo francoske skupnosti v Belgiji, brez ovinkarjenja ali dodatnega olepševanja priznal Elsner.

"Nato pa sem vzel v roke knjigo o zgodovini kluba in spoznal njegovo veličino," se je hitro prepričal, da je njegov delodajalec pred davnimi leti spadal med največje klube v tem delu Evrope, o čemer priča kar 11 naslovov belgijskega prvaka. Ustanovljen je bil 1. novembra 1897.

Bogata zgodovina Uniona SG:

🏆 11 titres, 2 coupes de Belgique, l'Europe, l'enfer des divisions inférieures mais surtout 120 ans d'émotion et de bonheur ! 💛💙🎉 pic.twitter.com/jbzMYLC77E — Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 1, 2017

Ko je odraščal v Nici, je spoznal, da ne bo nikoli tako velik igralec, kot bi si želel. "Nisem imel kreativnosti, zato sem svoje predstave na igrišču kompenziral s taktično inteligenco, borbenostjo in zavezanostjo," je spregovoril o svoji "omejenosti" v obdobju, ki ga je prebil na igrišču kot branilec, enkrat pa je oblekel tudi dres slovenske izbrane vrste.

Največ idej se mu porodi v avtu

Že pri 22 letih je pridobil trenersko izobrazbo. Na učenje prisega še danes. Foto: Vid Ponikvar Ker je čutil, da na igrišču ne bo uresničil svojih želja, se je odločil, da se bo dokazoval tudi kot trener. Že pri 22 letih je prejel trenersko diplomo na univerzi v Nici, o tem, kako zasvojen je z nogometom, pa pričajo prizori med vožnjo avtomobila ali na njegovem stranišču.

"Nogomet doživljam strastno. Ko vozim avto in se znajdem v prometni gneči, razmišljam o nogometnih idejah. Takrat sem najbolj produktiven, zato imam vedno pri sedežu tudi dnevnik, v katerega si zapisujem ideje. Rad se učim in spodbujam igralce, da bi čutili podobno. Včasih sem imel na stranišču pravcato knjižnico. Bile so knjige vseh vrst. Biografije, knjige o velikih osebnostih, vodjah, medicini, zgodovini … Nekatere sem tudi začel brati (smeh, op. p.)," je pojasnil slovenski trener na začasnem delu v Belgiji.

Najbolj prepoznavna slovenska nogometna dinastija S trenerskim poslanstvom nadaljuje bogato izročilo verjetno najbolj prepoznavne slovenske nogometne dinastije. Pokojni dedek Branko Elsner je oral ledino na slovenskih tleh kot trener in bil pozneje oklican za očeta slovenskih trenerjev ter v bogati karieri vodil tudi avstrijsko izbrano vrsto, oče Marko Elsner pa je bil dolgoletni jugoslovanski (in slovenski) reprezentant ter na olimpijskih igrah v Los Angelesu dobitnik bronastega odličja. Z bratom Rokom (levo) in stricem Branetom (tretji z leve) pred leti na novoletnem sprejemu NZS Foto: Vid Ponikvar "Zelo sta vplivala name," priznava Luka. Z nogometom se ukvarja tudi njegov brat Rok Elsner, ki si trenutno služi kruh v Omanu, stric Brane Elsner pa je dolgoletni strokovni sodelavec Nogometne zveze Slovenije, zlasti na področju usposabljanja trenerjev.

Noče končati tako kot pri Olimpiji

Ljubljansko Olimpijo je v sezoni 2016/17 vodil le sedem mesecev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Belgijo so preplavile govorice, da se zanj zanima prvoligaš Charleroi. Navijačem Uniona pa ni treba skrbeti, saj želi Slovenec ostati zvest klubu iz Bruslja.

"Nikoli nisem prejel nobene ponudbe Charleorija. Ne morem povedati nič drugega, kot da me z Unionom veže še dolgotrajna pogodba (do konca junija 2021, op. p.) in da se vidim še dolgo let kot njegov trener. Za menoj sta dve manj prijetni izkušnji, ko sem vodil kluba le sedem mesecev (ljubljansko Olimpijo in ciprski Pafos, op. p.). Želim si večje stabilnosti, da bi vodil klub dlje časa. Če bi pri 36 letih zapuščal klube na vsakih šest mesecev, bi hitro končal igro. Treba je vedeti, da se trener pri svojem poklicu srečuje v 90 odstotkih s težavnimi trenutki, le deset odstotkov pa je srečnih. Trener želi graditi, a je lahko vsak trenutek odpuščen," je predstavil realnost vsakega nogometnega trenerja in spomnil nogometne navdušence tudi na obdobje, ko je vodil Olimpijo, a zaradi manjše rezultatske krize ter nezadovoljstva predsednika Milana Mandarića in njegovih sodelavcev Stožice zapustil hitreje od načrtovanega. Takrat se je pisalo leto 2017.

Navdušuje ga fenomen Napoleona

Manneken Pis, ena največjih znamenitosti Bruslja, v barvah Uniona Foto: Twitter V svoji filozofiji dojemanja trenerskega dela se rad naslanja tudi na dosežke nekaterih slavnih osebnosti iz preteklosti, ki nimajo nobene povezave z nogometom. Na primer na nekdanjega francoskega cesarja in osvajalca Napoleona Bonaparteja.

"Fascinira me njegova pot, njegov uspeh, saj je vse dosegel iz ničle. Pri njem mi je všeč načelo, da je vedno v prvih bojnih vrstah. Da se bojuje skupaj z vojaki. Ne moreš se skrivati v ozadju in zahtevati od igralcev, naj se prebijajo naprej, sam pa na njih paziš od zadaj. Sem zahteven. Moj ideal je, da so moji izbranci uspešni v vsem. V napadu, obrambi, pritisku na tekmece, protinapadih. Da moji igralci napredujejo in si polepšajo kariero. Ne pričakujem nobenih zahval. Nekaj samoumevnega je, da je trener vedno na razpolago svojim igralcem. Ni je večje zahvale za uspešen trening, kot je zmaga na tekmi. Kot igralec sem sovražil poraze, kot trenerja pa me bolj zanima vsebina. Kakšen pa je vpliv trenerja na uspeh? Rekel bi, da okrog 20 odstotkov," ocenjuje, da so v veliki večini za rezultat zaslužni prav igralci.

Sploh niso zaprosili za evropsko licenco

Navijači Uniona v prihodnji sezoni zagotovo ne bodo spremljali ljubljencev v Evropi. Foto: Twitter S pogoji, ki jih ima na voljo pri delu v Unionu, je zelo zadovoljen. Lastnik kluba je angleški bogataš Tony Bloom, tudi lastnik angleškega premierligaškega kluba Brighton & Hove Albion, pri katerem bo v prihodnji sezoni igral Jan Mlakar.

"Lastnik nas je dvakrat obiskal v Bruslju, srečala sva se tudi v Londonu. Želi si, da bi z Unionom v dveh letih zaigrali v prvi belgijski ligi, nato pa še dodatno dvignili ambicije. Če bi že letos dobili evropsko licenco, bi zgrabili priložnost z obema rokama, saj je to enkratna izkušnja," je spregovoril o ciljih.

Letos sanj o Evropi ne bo mogel izpolniti, tudi če bi bil najboljši v kvalifikacijski skupini B za nastop v ligi Europa, saj je njegov klub ostal brez evropske licence. Zanjo sploh ni zaprosil. "Ugotovili smo, da ne bi mogli zadostiti kriterijem. Pomislite le na prostore za delo novinarjev na našem stadionu," je v začetku meseca pojasnil klubski direktor Jean-Marie Philips in imel v mislih dotrajan stadion Joseph Marien, na katerem igra Union.

Elsner je nazadnje ekipo v Evropi vodil leta 2016, ko je z Domžalami namučil West Ham United, ki ga je tedaj vodil Hrvat Slaven Bilić. Foto: Reuters

Če bo Union prvi v skupini, bo tako v finalu play-offa za nastop v Evropi zaigrala drugouvrščena ekipa. Na veliko žalost Elsnerja, ki bi raje videl, da bi Union še naprej tresla evropska vročica. "Ta odločitev ne sme vplivati na kakovost naše igre. Igralcem sem pojasnil, da ne igramo za bonus ali pa lovoriko, ampak mora naša motivacija izhajati predvsem iz nas samih, da želimo biti iz tekme v tekmo boljši in napredovati," je dejal mladi trener.

Igralca iskal s pomočjo oglasa na spletu

Rumeno-modri so v drugi ligi osvojili tretje mesto, v prihodnji sezoni pa bodo skušali napredovati med najboljše. Foto: Twitter Pri svojem delu posveča veliko pozornost statističnim podatkom o igralcih. Vedno jih upošteva, ko razmišlja o okrepitvah in izbira novince. Belgijcem je zaupal tudi prigodo iz obdobja, ko je bil še trener Domžal in mrzlično iskal novega desnega bočnega branilca. Če bi bilo mogoče, iz ene od držav, ki so članice evropske skupnosti.

"Objavili smo oglas na družbenem omrežju LinkedIn. V 24 urah smo prejeli več kot sto prijav, več kot sto življenjepisov in našli novega igralca." To je bil Španec Alvaro Brachi, nenavaden način izbora pa je odmeval v tujini, saj so o njem poročali celo na Otoku.

Nekoč želi biti trener Nice

Trener Domžal je postal v 1. SNL že pri 31 letih. Foto: Urban Urbanc/Sportida Že od otroštva je goreč navijač francoskega prvoligaškega kluba OGC Nice. "Sanjam o tem, da bi bil nekega dne njegov trener," je razkril željo, z uresničitvijo katere bi postal prvi Slovenec na čelu francoskega prvoligaša. Nice sicer spada med boljše francoske klube, njen zdajšnji trener pa je sloviti Francoz Patrick Vieira.

Trenerski led, kar zadeva slovenske strokovnjake, je v Belgiji prebil njegov nekdanji šef pri Domžalah Slaviša Stojanović, ko je pred leti vodil Lierse. Pod njegovim vodstvom je Elsner osvajal državne naslove v Sloveniji in bil neporažen kar na 36 zaporednih tekmah.

"Če bi mi to vsaj polovično uspelo kot trenerju Uniona, bi bil zelo srečen," meni Slovenec, rojen v Franciji, ki se je hitro zaljubil v rumeno-modre barve Uniona. Tudi zaradi bogate klubske zgodovine, zlasti zlatega obdobja pred drugo svetovno vojno. Takrat se je Union podpisal pod enega izjemnih podvigov, saj je ostal nepremagan kar na 60 tekmah zapored.

Elsnerjev čudežni niz se je v kvalifikacijah za ligo Europa končal pri številki sedem. V tekmovanju, v katerem se bo lahko obrisal pod nosom za Evropo tudi v primeru, če bo senzacionalno osvojil prvo mesto …