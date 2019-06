Luka Elsner vroča želja belgijskih zeber

Čeprav ima komaj 36 let, se lahko Luka Elsner pohvali s pestrimi trenerskimi izkušnjami. Najprej je vodil Domžale in oral ledino, se nato za kratek čas preizkusil na vročem stolčku Olimpije, prvič legionarski kruh kot trener okusil na Cipru pri Pafosu, lani pa se je preselil v Bruselj in prevzel drugoligaški klub Union St. Gilloise.

Nekdanji velikan belgijskega nogometa se trudi vrniti med elito. Elsner ga je popeljal do največjega uspeha v zadnjih 50 letih, ko se je v pokalnem tekmovanju prebil v polfinale, v drugi ligi pa osvojil tretje mesto, ki ni zadoščalo za napredovanje.

V kvalifikacijski skupini za ligo Europa mu je šlo tako imenitno, da je v svoji skupini zaostal le za eno ekipo, a klubsko vodstvo zaradi dotrajanega objekta sploh ni zaprosilo za evropsko licenco, tako da je drzni projekt Uniona v kvalifikacijah za evropsko ligo padel v vodo.

Slovenec tarča Charleroija

V Sloveniji je nazadnje vodil Olimpijo, nato pa deloval na Cipru in v Belgiji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Elsner je vseeno uresničil svoj cilj. Zaželel si je okolja, kjer bi lahko delal na daljši rok. Belgijska javnost je postala nanj pozornejša, kar nekaj časa pa se že omenja, kako so se za njegove trenerske usluge ogreli pri Charleroiju.

Klub, ki je za las ostal brez Evrope, je po koncu sezone nepričakovano ostal brez trenerja. Po šestih letih ga je zapustil Felice Mazzu, ki je sprejel mikavno ponudbo belgijskega prvaka Genka. Le-tega je po državnem naslovu presenetljivo zapustil Philippe Clement. Odločila so čustva, saj se je nekdanji belgijski reprezentant in dolgoletni zvezdnik Club Brugge odločil prav za selitev h klubu, kjer je prebil kar deset let (1999-2009) in postal klubska ikona.

Elsnerju se torej ponuja priložnost, da bi po krstni sezoni, kjer je nabiral izkušnje v drugi lugi, spoznaval lepote najboljšega belgijskega razreda. Postal bi prvi slovenski trener Charleroija in šele drugi strateg z območja nekdanje Jugoslavije, ki bi vodil dolgoletnega člana belgijske prve lige. Prvi po Hrvatu Luki Peruzoviću, nekdanjem branilcu splitskega Hajduka, ki je vodil Charleroi kar v petih različnih časovnih obdobjih.

Elsner je po koncu sezone večkrat poudarjal, da je zadovoljen z izzivi pri Unionu in da se mu ne mudi drugam, saj si je po manj uspešnih obdobjih v Ljubljani in na Cipru, kjer je bil hitro zamenjan, zaželel daljšega sodelovanja z enim klubom. Tako je govoril pred nekaj tedni, v teh dneh pa je poročanje Het Nieuwsblada o tem, kako je Charleroi že stopil v stik z mladim slovenskim trenerjem, okrepile govorice o njegovi selitvi. Zebre, Charleroi namreč igra v prepoznavnih črno-belih dresih, so se sprva zanimale za Heina Vanhaezebroucka, a nekdanji trener Anderlechta in Genta ni našel skupnega jezika s klubom.

Prizorišče ene največjih dram slovenske reprezentance

Drugače naj bi bilo z Elsnerjem. Pogovori potekajo v pozitivni luči, Charleroi pa se obenem zaveda, da slovenskega stratega ne bo dobil zastonj, saj ga z Unionom veže še dvoletna pogodba. Če bi se preselil k prvoligašu, bi domače tekme igral na stadionu, ki si ga je zapomnil vsak navijač slovenske reprezentance po nepozabni drami na EP 2000, ko sta se Slovenija in ZR Jugoslavija 13. junija 2000 razšli s 3:3, Katančeva četa pa pred tem zapravila prednost treh zadetkov.

Slovenska nogometna reprezentanca je pred 19 leti v Charleroiju proti ZR Jugoslaviji vodila že s 3:0 (dva zadetka je prispeval Zlatko Zahović, enega Miran Pavlin), a je tekmec z igralcem manj vseeno izenačil na 3:3. Foto: Reuters

Zanimivo je, da bi Charleroi moral že začeti treninge, a je zaradi tega, ker še vedno išče novega stratega, začetek napovedal za 24. junij. Morda že pod vodstvom nekdanjega slovenskega reprezentanta?