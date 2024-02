V Španiji začetek sojenja brazilskemu zvezdniku za posilstvo

Državni tožilci so od Alvesa zahtevali devetletno zaporno kazen in plačilo odškodnine domnevni žrtvi v višini 150.000 evrov.

Državni tožilci so od Alvesa zahtevali devetletno zaporno kazen in plačilo odškodnine domnevni žrtvi v višini 150.000 evrov. Foto: Guliver Image

Odmevno sojenje se bo predvidoma začelo ob 10.00 na sodišču v drugem največjem španskem mestu, kjer je 40-letni nekdanji igralec Barcelone in Paris Saint-Germaina v zaporu od aretacije januarja 2023.

Mlada ženska obtožuje Alvesa, da jo je posilil v kopalnici VIP-prostora prestižnega nočnega kluba Sutton v Barceloni v zgodnjih urah 31. decembra 2022.

Alves je dejal, da je imel sporazumni spolni odnos z žensko, potem ko je v televizijskem intervjuju sprva zanikal, da bi sploh poznal tožnico.

Ker je sodišče zavrnilo zahtevo tožilstva, da bi sojenje potekalo za zaprtimi vrati, bodo mediji lahko spremljali postopek. Sodna vrata se bodo zaprla za javnost, ko bo nastopila Alvesova tožnica. Njena identiteta ne bo razkrita, prav tako se ji ne bo treba "soočiti z obtoženim iz oči v oči".

Po trditvah tožilstva je Alves dobro poznal ureditev nočnega kluba in je na novoletno zabavo tisti večer prišel s prijateljem. Takrat je bil na oddihu v Barceloni po nastopu za Brazilijo na svetovnem prvenstvu v Katarju.

V zelo uspešni karieri je Alves osvojil 42 lovorik, vključno s tremi naslovi lige prvakov z Barcelono in dvema pokaloma južnoameriškega prvenstva z Brazilijo. Foto: Reuters

Potem ko je mladi ženski in njeni prijateljici ponudil šampanjec, naj bi jo Alves povabil, naj vstopi v majhen prostor v nočnem klubu, za katerega pravi, da ni vedela, da je stranišče.

Ko je bil v notranjosti, je nogometaš pokazal "nasilen odnos" do ženske, ki jo je kljub njenemu upiranju prisilil k spolnemu odnosu, še piše v obtožnici.

"Žrtev ga je večkrat prosila, naj jo izpusti, da želi oditi, a ji je obtoženec to preprečil," piše v obtožnici, ki opisuje, kako se je znašla v stanju "tesnobe in groze".

Ženska, ki je prejela zdravniško pomoč, potem ko je zapustila nočni klub, se po besedah tožilcev zdravi zaradi "post-travmatskega stresa splošne visoke intenzivnosti".

Alves je junija za barcelonski dnevnik La Vanguardia povedal, da je sprva lagal, da se je kadarkoli srečal s tožnico, ker se je bal, da ga bo žena zapustila, če bo priznal, da je bil z drugo žensko.

"Imam resnično čisto vest glede tega, kar se je tisto noč zgodilo v kopalnici VIP prostora nočnega kluba Sutton. Kaj se je zgodilo in kaj se ni zgodilo. In kar se ni zgodilo, je to, da naj bi to žensko prisilil, da naredi vse, kar sva naredila," je dejal.

Špansko sodišče je zaradi begosumnosti zavrnilo prošnje, da bi Alvesu sodili s prostosti. Po aretaciji je Alves ostal brez delodajalca, saj so ga odpustili pri njegovem zadnjem klubu iz Mehike Pumas.

V zelo uspešni karieri je Alves osvojil 42 lovorik, vključno s tremi naslovi lige prvakov z Barcelono in dvema pokaloma južnoameriškega prvenstva z Brazilijo.

Na svetovnem prvenstvu 2022 je postal najstarejši igralec, ki je nastopil za Brazilijo na velikem nogometnem turnirju.

