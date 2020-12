V Barceloni ni miru, Koeman ostro nad nogometaša

Po težko prigarani nedeljski zmagi Barcelone nad Levantejem (1:0), ki jo je v 76. minuti zagotovil kdo drug kot največji zvezdnik Lionel Messi, so se Katalonci na lestvici španskega prvenstva povzpeli na osmo mesto. V Barceloni pa po zahtevni, a v teh kriznih časih zelo dragoceni zmagi vseeno ni miru.

Pred vsemi ga je označil za žvižgača

Riqui Puig je v prejšnji sezoni zbral 12 nastopov, v tej pa je v la ligi odigral le nekaj minut. Foto: Reuters Za zgodbo dneva sta poskrbela Ronald Koeman in Riqui Puig. Že pred začetkom sezone je dal Nizozemec mlademu španskemu reprezentantu vedeti, da nanj ne bo resneje računal. 21-letni Katalonec, ki je v zvezni vrsti ostal v senci Frenkieja de Jonga, Pedrija in Sergia Busquetsa, vseeno ni zapustil kluba. Ostal je pri Barceloni, kjer se trudi, da bi trenerju dokazal, kako si zasluži več priložnosti.

Za zdaj ni najbolj uspešen. V prvenstvu je odigral le tri minute, tri nastope pa je kot rezervist zbral še v Evropi. Zdaj je tudi bolj jasno, zakaj. Časnik El Pais poroča o tem, kako se je Koeman na eni od prejšnjih tekem v slačilnici ostro spravil nad nogometaša in ga pred vsemi označil za žvižgača. Za osebo, ki je medijem zaupala informacije, katerih se naj ne bi delilo z javnostjo. Zameril naj bi mu že njun pogovor pred začetkom sezone, v katerem mu je Nizozemec predstavil pogled, v katerem ga ni videl v zvezni vrsti katalonskega velikana. Puig, sicer produkt slovite mladinske akademije Barcelone La Masia, naj bi s svojimi dejanji tudi razdelil slačilnico. Španski novinar Alfredo Martinez tako poroča, kako si nekateri igralci v moštvu ne želijo Ruiga.

Barcelono čaka peklenski žreb

Lionel Messi je z edinim zadetkom na srečanju zagotovil Barceloni zmago nad Levantejem. Foto: Reuters Na nedeljski tekmi je Puig obsedel na klopi za rezervne igralce. Čeprav je Barcelona vse do 76. minute čakala na zadetek, Koeman ni podal priložnosti mlademu zveznemu igralcu, ki je na zadnji evropski tekmi, ko je zaigral proti Juventusu, pustil soliden vtis. ''So stvari, ki jih nočem deliti z mediji,'' je na vprašanje, zakaj ni v nedeljo poslal na igrišče Ruiga, odgovoril trener Barcelone. O novem vprašanju, ali je to storil zaradi tega, ker nogometaša razume kot žvižgača, je Nizozemec odvrnil: ''O tem ne želim govoriti. O tem se pogovarjamo v slačilnici brez prisotnosti novinarjev,'' je bil kratek in jedrnat Koeman.

Trener Barcelone podobno kot navijači nestrpno čaka na začetek današnjega žreba lige prvakov, v katerem se Barceloni ne obeta nič prijetnega, saj si je zaradi drugega mesta v skupini lige prvakov zagotovila status nenosilca. To pa pomeni, da bi se lahko v osmini finala pomerila z Bayernom, Manchester Cityjem, PSG, Chelseajem, Liverpoolom ali Borussio Dortmund. V španskem prvenstvu za vodilnim Real Sociedadom zaostaja devet točk (z dvema tekmama manj), devet točk pa ima manj tudi od drugouvrščenega Atletica, ki je podobno kot Barcelona v tej sezoni v la ligi odigral le 11 od predvidenih 13 tekem.