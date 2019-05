Nenavadna vez med Celjem in Poljsko: 600 let po Ani Celjski okronali še nogometaša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji nogometaš Celja, Rudarja in Domžal je v nedeljo dočakal največji uspeh v nogometni karieri.

Nekdanji nogometaš Celja, Rudarja in Domžal je v nedeljo dočakal največji uspeh v nogometni karieri. Foto: Vid Ponikvar

Zadnji konec tedna je bil tako pester s končnimi odločitvami o prvakih in pokalnih zmagovalcih kot že dolgo ne. Šahtar, Galatasaray in Sarajevo so si zagotovili dvojno krono, Manchester City celo trojno, na Poljskem in še kje drugje pa je odmeval čudežni podvig Piasta, ki jo je zagodel favoritom in se polastil prvega naslova v klubski zgodovini! Tudi s slovensko pomočjo.

Na evropskem seznamu prvakov in pokalnih zmagovalcev je vedno manj praznih polj. Najboljšega v prvenstvu nimata le še Armenija in Bolgarija, večina sklepnih dejanj v pokalu, tudi tisto na v tem trenutku oblačni strani Alp, pa bo odigrana do konca sezone.

Nedelja je poskrbela za zgodovinski podvig Piasta. Klub iz Gliwic so po koncu druge svetovne vojne ustanovili Poljaki, pregnani z območja današnje zahodne Ukrajine. Prihodnji mesec bo praznoval 74. rojstni dan, navijači pa bodo lahko prvič slavnostne svečke na torti upihnili kot prvaki. Mesto v Zgornji Šleziji, ki leži v bližini Katowic in ima okrog 200 tisoč prebivalcev, je na nogah.

Veliko slavje Piasta po prvem naslovu poljskega prvaka:

Piast je prvič v prvi ligi zaigral šele leta 2008, nogometna evforija pa je doživela vrhunec v nedeljo, ko je Piast izkoristil zaključno žogico za naslov prvaka. Doma je premagal Lech Poznan in drugouvrščeni Legii iz Varšave ušel na neulovljivih štiri točke prednosti. Ko je Piotr Partyszek dosegel zadetek za 1:0, se je tako začelo veliko slavje. Piast je postal 18. različni poljski klub, ki se lahko pohvali z naslovom državnega prvaka.

Od Ane Celjske do Uroša Koruna

Uroš Korun je podpisal prvo pogodbo za Piast leta 2015. Foto: Guliver/Getty Images Klub je dobil ime po dinastiji Piastov, nekdanji kraljevski rodbini na Poljskem. Njen začetnik je bil knez Mješko, ki je malce pred letom 1000 sprejel krščanstvo, dinastija pa je moč izgubila šele konec 14. stoletja. Njeno kri je nosila tudi znamenita Slovenka. Ana Celjska (1380-1416) je bila namreč potomka Ane Poljske, hčere poljskega kralja iz dinastije Piastov, in Viljema Celjskega. Pozneje je postala žena kralja Poljske in Litve Vladislava Jagiele in bila kot poljska kraljica deležna velikih časti.

S tem pa se povezava med Celjem in Piastom nikakor ne prekine. Leta 1987 se je v knežjem mestu rodil Uroš Korun. Nekdanji mladi slovenski reprezentant je prvoligaške točke v Sloveniji kot branilec nabiral v dresu Celja, Rudarja in Domžal, nato pa se leta 2015 odpravil v tujino.

Izbral je ponudbo poljskega prvoligaša iz Gliwic, katerega dres nosi še danes. S Piastom se je poljskemu vrhu približal že v krstni sezoni, na koncu osvojil drugo mesto, njegov klub pa je pisal zgodovino, saj je postal prvi, ki se je iz najnižjega ranga – kar sedme lige – prebil med najboljše, nato pa si zagotovil še nastop v Evropi. Letos ga čakajo največji izzivi, kvalifikacije za ligo prvakov!

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev po Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Partizani Tirana finale Kukësi - Tirana (2. junij) Anglija Manchester City Manchester City Armenija Alaškert Avstrija Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg Azerbajdžan Qarabag Qabala Belgija Genk Mechelen Bolgarija Lokomotiv Plovdiv Bosna in Hercegovina Sarajevo Sarajevo Ciper APOEL Nikozija finale AEL Limasol - APOEL Nikozija (22. maj) Češka Slavia Praga finale Slavia Praga - Banik Ostrava (22. maj) Črna gora Sutjeska Nikšić finale Lovćen - Budućnost Podgorica (29. maj) Danska Köbenhavn Midtjylland Francija PSG Rennes Grčija PAOK Solun PAOK Solun Hrvaška Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Rijeka (22. maj) Italija Juventus Torino Lazio Rim Izrael Maccabi Tel Aviv Bnei Yahuda Kosovo Feronikeli finale Trepca'89 - Feronikeli (26. maj) Luksemburg F91 Dudelange finale F91 Dudelange - Etzella Ettelbrück (26. maj) Madžarska Ferencvaroš finale Honved - Vidi (25. maj) Nemčija Bayern München finale RB Leipzig - Bayern München (25. maj) Nizozemska Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam Poljska Piast Gliwice Lechia Gdansk Portugalska Benfica Lizbona finale Porto - Sporting Lizbona (25. maj) Romunija CFR Cluj finale Astra Giurgiu - Viitorul (25. maj) Rusija Zenit St. Peterburg finale Ural - Lokomotiv Moskva (22. maj) Severna Irska Linfield Crusaders Severna Makedonija Shkendija finale Makedonija GjP - Akademija Pandev (22. maj) Slovaška Slovan Bratislava Spartak Trnava Slovenija Maribor finale Maribor - Olimpija (30. maj) Srbija Crvena zvezda Beograd finale Crvena zvezda - Partizan Beograd (23. maj) Škotska Celtic Glasgow finale Hearts - Celtic Glasgow (25. maj) Španija Barcelona finale Barcelona - Valencia (25. maj) Švica Young Boys Bern Basel Turčija Galatasaray Galatasaray Ukrajina Šahtar Doneck Šahtar Doneck Wales The New Saints The New Saints

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.

Manj vreden od treh slovenskih klubov

Takšno darilo je spomladi prejel 31-letni Celjan po jubilejnem stotem nastopu za Piast. Foto: Instagram

Korun je v štirih sezonah za Piast zbral več kot 100 nastopov, letos ga je slovenski selektor Matjaž Kek povabil na priprave v Španijo, kjer je oblekel slovenski dres proti Kitajcem. V spomladanskem delu pri novopečenih poljskih prvakih bolj ali manj greje klop. Ima izkušnje in je pripravljen vskočiti na igrišče, ko je treba. Šteje 31 let, v šampionski sezoni 2018/19 pa je vknjižil devet nastopov.

Trener Piasta je 56-letni Poljak Waldemar Fornalik:

Njegov klub Piast je dosegel izjemen uspeh, saj je prehitel številne favorite, ki razpolagajo z več denarja in dražjimi zvezdniki. Piast je prvak z ekipo, katere tržna vrednost po oceni Transfermarkt.de znaša slabih sedem milijonov evrov! To ni krepko manj le od slovenskega prvaka Maribora, ampak tudi Olimpije in celo Domžal. V vrstah Piasta ga ni poljskega reprezentanta, ki je marca nastopil v kvalifikacijah za EP 2020, kjer čakata Poljake tudi dve tekmi proti Sloveniji.

Stadion Piasta, na katerem se bodo igrale kvalifikacije za ligo prvakov:

Korun si deli slačilnico tudi z Ekvadorcem Joelom Valencio, ki je dosegel šest zadetkov in je pomemben člen v napadu. Pred dvema letoma je nosil dres Kopra v slovenskem prvenstvu. Za Piast igra tudi Anglež Tom Hateley, zvezni igralec z zelo znanim priimkom. To ni naključje, saj je bil njegov oče Mark nekdanji zvezdnik angleške reprezentance, Milana, Rangers in Monaca, kjer se je Tom tudi rodil. V pogovoru za otoške medije je podal primerjavo, da naslov Piasta ob takšni konkurenci predstavlja približno takšno presenečenje, kot ga je pred leti predstavljal nepozabni naslov Leicester Cityja v Angliji.