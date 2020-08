Uradno in zelo pričakovano: Barcelona išče novega trenerja.

V klubu so dodali, da bo poleg imena novega trenerja v prihodnjih dneh znano tudi več o prevetritvi prve ekipe. Obenem so se Quiqueju zahvalila za sodelovanje in mu zaželeli vso srečo v prihodnosti.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.