Quique Setien naj bi bil že nekdanji trener Barcelone

Pred španskim nogometnim velikanom Barcelono so pričakovano naporni tedni. Vzrok za burno dogajanje je ponižujoč izpad iz lige prvakov, potem ko je nemški prvak Bayern blaugrano v četrtfinalu najelitnejšega evropskega tekmovanja izločil s kar 8:2. Viri iz katalonskega kolektiva navajajo, da je neuspešni trener Quique Setien že nekdanji trener.

Predsednik kluba Josep Maria Bartomeu je o tem že povsem odločen. V nedeljo zvečer je svojo odločitev o menjavi trenerja povedal radiu Cadena COPE. V ponedeljek bo sklical sejo upravnega odbora kluba, na katerem bo zapečatena tudi Setienova usoda.

Dvomov o tem tako ni več, Bartomeu želi odgovornost za veliko sramoto naprtiti na pleča trenerja, ki zapušča klop Barcelone, so prepričani španski mediji. Če gre verjeti zapisom v španskih medijih, so izstopajoči kandidati za Setienovega naslednika predvsem Nizozemec Ronald Koeman, Argentinec Mauricio Pochettino in dolgoletni član Barcelone Xavi.