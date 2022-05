Uradno: Hrvat se seli v Anglijo

Perišić je kariero začel pri Hajduku, nato pa v tujini igral za Sochaux, belgijski Roeselare, Club Brugge, Borussio Dortmund, Wolfsburg, Inter in Bayern München. Pri milanskih modro-črnih je skupno preživel sedem sezon, v zadnji je osvojil pokal in superpokal, v prvenstvu pa končal na drugem mestu.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! 💙