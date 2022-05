Brazilec v Aston Villo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski osrednji branilec Diego Carlos bo v prihodnji sezoni igral za Aston Villo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Klub iz Birminghama ni objavil višine odškodnine za 29-letnika, britanski mediji pa pišejo, da so Angleži za Brazilca odšteli 30 milijonov evrov.

Diego Carlos je k Sevilli prestopil julija 2019 in v tem času postal standardni član andaluzijskega moštva in eden boljših branilcev v španskem državnem prvenstvu. Za Sevillo je v vseh tekmovanjih odigral 136 tekem in se šestkrat vpisal med strelce.

S klubom je v sezoni 2019/20 osvojil tudi evropsko ligo, z brazilsko reprezentanco do 23 let pa se je v Tokiu veselil tudi naslova olimpijskega prvaka. V tej sezoni je s Sevillo prvenstvo končal na četrtem mestu.

Danny Drinkwater pa ni več član Chelseaja, je 32-letni nogometaš sporočil na družbenih omrežjih. Od prihoda v London iz vrst Leicestra ni veliko igral, večkrat je bil tudi posojen. Nazadnje je v drugem rangu tekmovanja na Otoku igral za Reading.

