Skrbi za Liverpool? Senegalec na izhodnih vratih.

30-letni Senegalec do zdaj svojih želja ni razkril: "Ali ostanem ali grem, bom povedal po finalu." Dejstvo je, da ga na Liverpool pogodba veže do konca prihodnje sezone.

Za govorice o prestopu je poskrbel športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić, ki naj bi se sestal z menedžerjem Maneja.

Vsekakor pa je jasno, da Bavarci ne stojijo križem rok in se trudijo, da so v Nemčiji in Evropi stalno zastopani z zvezdniško zasedbo. Trenutno se ukvarjajo z Robertom Lewandowskim in Sergeem Gnabryjem. Obema se prihodnje leto izteče pogodba in Münchenčani imajo razdelane različne scenarije sestave ekipe.

Liverpool bo finale lige prvakov odigral v soboto (21.00) v Parizu, nasprotnik pa je madridski Real.

