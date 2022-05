Legendarnemu vratarju dali samo še šest mesecev

Legendarnemu vratarju škotske reprezentance in Glasgow Rangers Andyju Goramu so zdravniki dali samo še šest mesecev. Ima neozdravljivega raka na požiralniku, ki so mu ga pred nekaj tedni odkrili šele v četrtem stadiju.

Andy Goram si je v Glasgowu prislužil vzdevek "Goalie". Leta 2001 so ga navijači Rangersov izbrali za najboljšega vratarja kluba vseh časov. Za Rangerse je igral sedem sezon. Na vrhuncu svoje kariere v 90-ih letih. In bil z njimi šestkrat škotski prvak. Rojen v Angliji, a je igral za škotsko reprezentanco. Skupaj za Škotsko na 43 tekmah, tudi na dveh svetovnih in dveh evropskih prvenstvih. Zanimivo: nekaj let je istočasno z nogometom profesionalno igral še kriket, tudi za škotsko reprezentanco.

Najlepša nogometna leta je preživel med vratnicama Rangersov. Foto: Reuters Pred dvema mesecema je danes 58-letni Goram obiskal zdravnika zaradi hudih prebavnih motenj. Bolečine so bile namreč vse bolj neznosne. Glasgow Rangers so pred dnevi prvi objavili, da ima raka. Zdaj je prvič javno o bolezni spregovoril tudi sam. In razkril, da so mu zdravniki dali samo še šest mesecev. "Boril se bom, kot se nisem še nikoli," so bile njegove prve misli.

"Če ne grem na kemoterapijo, imam največ šest mesecev"

Ima raka na požiralniku, ki je že v četrtem stadiju. Razširil se je že na jetra, pljuča, hrbtenico in rebra. "Kirurg je pojasnil, kje vse je rak in da operacija ni več možna." Z njim je bil sin Danny Goram: "Danny se je zlomil, sam pa sem skušal dojeti, kako resno je. Operacija ni možna. Te besede so me udarile." Sam je bil namreč na boj z rakom pripravljen. "Specialist je dejal, da imam v primeru kemoterapije še okoli devet mesecev. Če pa na kemoterapijo ne grem, imam največ šest mesecev."

Kariero je sklenil leta 2004. Foto: Reuters Goram se za kemoterapijo ni odločil. Raka je imela lani že njegova nekdanja žena in je ob kemoterapijah zelo trpela. "Bil je pravi pekel. Njen partner Dale jo je moral nositi po stopnicah gor in dol več tednov. A ona je imela vsaj cilj, saj je raka bolj ali manj premagala. Moja težava je, da kljub borbi zame ni rešitve."

Sredi maja je bil operiran vsaj toliko, da zdaj lahko normalno požira. Odtlej dnevno jemlje protibolečinske tablete. "Šele ko sem dobil toliko tablet za domov, me je zares udarilo, kako resno je stanje. Zdravnik mi je rekel: 'Uživaj čim bolj vsak dan in živi čim bolj običajno.'" Bolečine so zdaj vsaj znosne, pravi. V zadnjih dneh je veliko s prijatelji in nekdanjimi oboževalci. Pogosto gre na Ibrox, stadion Glasgow Rangersov. "Tukaj bom, kolikor dolgo se bo dalo. Edina razlika je, da bomba tiktaka."