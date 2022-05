Tudi za Messija ni dvoma, kdo si zasluži Zlato žogo

Na polovici nogometnega leta 2022 se v nogometnem svetu vse več govori o tem, kdo bo prejel prestižno Zlato žogo za najboljšega nogometaša leta. Seveda bo pomembno k temu prispevalo igranje za državno reprezentanco na svetovnem prvenstvu, ki bo šele konec leta, a po končani klubski sezoni se zdi, da dvoma o favoritu ni. Nenazadnje tako pravi še sedemkratni dobitnik Zlate žoge Lionel Messi. In to ni Robert Lewandowski, ki je za Bayern v minuli klubski sezoni zabil kar 50 golov. Utegne se zgoditi, da bo znova potegnil krajšo, tako kot že v minulih dveh letih.

Kandidati za Zlato žogo 2022:



Karim Benzema: 44 golov, z Realom španski in evropski prvak

Robert Lewandowski: 50 golov, z Bayernom nemški prvak

Kylian Mbappe: 39 golov, s PSG-jem francoski prvak

Mohamed Salah: 31 golov, z Liverpoolom finalist lige prvakov

Kevin de Bruyne: 19 golov, z Manchester Cityjem angleški prvak

Karim Benzema je osvojil špansko prvenstvo in ligo prvakov. Foto: Reuters Čeprav je bil njegov dolgoletni tekmec, ko je še igral v Barceloni, letos pa je njegov novi klub PSG izločil v osmini finala lige prvakov, tudi Messi stavi na Karima Benzemaja. "Sploh ni dvoma, da ima Benzema spektakularno leto. Mislim, da o dobitniku Zlate žoge letos ni nobenega dvoma," je za argentinsko televizijsko postajo TyC Sports dejal Messi, ki se v Bilbau v Španiji z reprezentanco pripravlja na prijateljsko tekmo med zmagovalcem Cope Americe in evropskim prvakom Italijo.

Karim Benzema za Real Madrid igra od poletja 2009. V tem času je zabil 323 golov, s čimer se je letos izenačil s klubsko legendo Raulom Gonzalezom. Več golov je za beli balet dosegel samo Cristiano Ronaldo (451).

Benzema je na povratni tekmi osmine finala lige prvakov PSG-ju zabil tri gole. Nato je v četrtfinalu štiri gole nasul Chelseaju. Skupaj je na 12 tekmah lige prvakov dosegel 15 golov. Real Madrid je v soboto evropski naslov tudi osvojil, potem ko so v finalu z 1:0 premagali Liverpool. Benzema je z Realom osvojil tudi špansko prvenstvo, v katerem je na 32 tekmah zabil 27 golov in še za 12 golov podal. Skupaj je v vseh tekmovanjih v pravkar končani klubski sezoni dosegel 44 golov (46 tekem).

Benzema je Messijev PSG izločil v osmini finala lige prvakov. Foto: Reuters

Messi: Madrid ni bil najboljša ekipa

Štirinajstič evropski prvaki Foto: Reuters Messiju sicer način, na katerega je Real že štirinajstič osvojil evropsko krono, ni bil najbolj všeč. Večkrat so se vrnili po zaostanku ali pa tako kot v finalu prepustili pobudo nasprotniku in udarili iz protinapada. "Iz nič zabijejo gol in tekma se nato avtomatsko spremeni. Madrid ni bil najboljša ekipa v tej ligi prvakov. Bilo je več boljših ekip," pravi Messi.

Konec leta soočenje na svetovnem prvenstvu?

Argentinski nogometni virtuoz in francoski zvezdnik bi se konec leta lahko pomerila tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju. Njuni reprezentanci sodita v najožji krog favoritov. "Francija ima izjemno ekipo. Pred štirimi leti so bili kandidat za naslov in so ga tudi osvojili. Mislim, da jih je udarec na euru samo naredil močnejše," pravi Messi. Na zadnjem evropskem prvenstvu so jih namreč Švicarji izločili v osmini finala. "Argentina se lahko bori z vsemi in bo zagotovo težak nasprotnik za vsakogar. A to ne pomeni, da smo favoriti svetovnega prvenstva. Pomeni le, da se bomo z vsakim borili."

Francija je aktualni svetovni prvak. Svetovno krono je osvojila dvakrat (1998) in bila še enkrat podprvak (2006). Argentina je bila z Messijem doslej najboljša na prvenstvu 2014 (srebrna). Oba naslova svetovnih prvakov pa imata že brado (1978 in 1986).