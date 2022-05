Kraljevski sprejem za kraljevski klub: navijači bučno proslavili Realovo evropsko zvezdico #video

Več deset tisoč ljudi je na paradi zmage po slavju v ligi prvakov v španski prestolnici proslavilo nov evropski naslov Reala iz Madrida. Člani zmagovite zasedbe so v nedeljo zvečer prispeli do znamenitega vodnjaka Cibeles, kjer jih je pričakala velika množica. Po nekaterih podatkih naj bi se zbralo celo 400 tisoč ljudi.

Nogometaši Reala so v Madridu doživeli kraljevski sprejem. Foto: Reuters

Športni novinarji državne televizije RTVE so poudarili, da po zmagi v ligi prvakov še nikoli niso videli toliko navdušenih navijačev.

V visokih poletnih temperaturah so navijači galaktikov več ur čakali na svoje junake. Vzdušje je bilo sproščeno, opaziti je bilo veliko družin z otroki. Mnogi so se povzpeli na vse, kar jim je obetalo boljši razgled, drevesa, kontrolne omarice, vse vrste ploščadi.

Medtem ko se je ekipa z odprtim dvonadstropnim avtobusom s trenerjem Carlom Ancelottijem peljala okoli znamenite fontane pred palačo Cibeles, so ljudje navdušeno navijali. Igralci so pozdravili navijače z odra, se jim zahvalili in dvignili pokal v zrak.

Foto: Reuters

Že drugo slavje Reala v dobrem mesecu dni

Navdušenje je bilo morda še večje kot običajno. Kapetan Marcelo je bil izbranec, ki je kamnito boginjo Kibele v središču fontane Cibeles okrasil z navijaškim šalom in klubsko zastavo. Marcelo je ob zvokih "ponarodele" skladbe angleške zasedbe Queen Mi smo prvaki (angl. We are the Champions) boginjo poljubil na lice in dvignil trofejo. To potezo je letos enkrat že izvedel. Pred dobrim mesecem je Real na istem mestu slavil 35. naslov španskega prvaka.

Foto: Reuters

Po 22. uri se je nato množica preselila na stadion Bernabeu, kjer so pripravili veliko zabavo. Mediji poročajo, da je imelo 60 tisoč članov kluba prost vstop. Na tej proslavi so igralce počastili posamezno, potekal je tudi svetlobni šov, nebo nad Madridom pa je razsvetlil ogromen ognjemet.

Nogometaši Reala so osvojili svoj 14. naslov v ligi prvakov, potem ko so v finalu v Parizu premagali šestkratnega zmagovalca Liverpool z 1:0.

Foto: Reuters

Kljub velikemu razočaranju angleških rdečih je bilo prešerno tudi na Otoku. Klub je svojim navijačem izkazal hvaležnost in v nedeljo v Liverpoolu pripravil veliko parado z mimohodom letošnjih finalistov lige prvakov in angleških podprvakov.

Foto: Reuters

Preberite še: