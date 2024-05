Pretekli teden je postalo jasno, da Xavi Hernandez po več preobratih in sezoni brez lovorike v prihodnje ne bo več vodil španskega nogometnega prvoligaša Barcelone. Vodstvo je danes to potrdilo v sporočilu za javnost in predstavilo novega trenerja.

Kot je pretekli teden poročal Italijanski novinar Fabrizio Romano, je to postal Hansi Flick. Klub in 59-letnik sta se dogovorila za sodelovanje do konca junija 2026.

"S tem, ko smo za trenerja pripeljali Hansija Flicka, smo pri FC Barcelona izbrali človeka, ki je znan po intenzivnem in drznem slogu igre, ki je bil zelo uspešen na klubski in reprezentančni ravni ter ki je osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo," so ob tem zapisali na uradni spletni strani španskega kluba.

Nemec je trenersko kariero začel leta 1996 kot igralec-trener pri FC Victoria Bammenta, se nato leta 2000 za pet let preselil k Hoffenheimu, bil del strokovnega štaba Salzburga, med šampionskima letoma 2019 in 2021 pa vodil Bayern München do številnih lovorik, tudi trojne krone – v sezoni 2019/20 so osvojili nemško prvenstvo, nemški pokal in ligo prvakov, v kateri so v četrtfinalu zanesljivo odpravili tudi Barcelono. Po sijajni sezoni je Bayern pod Flickovim vodstvom nadaljeval zbiranje lovorik, osvojili so Uefin superpokal in nemški superpokal ter postali svetovni klubski prvaki in tako zaokrožili sloviti šestorček.