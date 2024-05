Ni dvoma, kdo so kraljice evropskega nogometa

Igralke Barcelone so zmagovalke nogometne lige prvakinj. V finalu v Bilbau so branilke naslova z 2:0 (0:0) premagale Lyon, ki je z osmimi naslovi rekorder tekmovanja. Katalonske so lovoriko osvojile tretjič v zadnjih štirih letih.

Barcelona je v polju prednjačila, imela precej več žogo v posesti, vendar si ekipi nista pripravili prav veliko zrelih priložnosti, Španke so sicer enkrat zatresle okvir vrat. So pa igralke Barcelone izkoristile priložnost v 63. minuti, ko je zadela ena zvezdnic katalonske ekipe Aitana Bonmati, zadnja dobitnica zlate žoge. Dvakratna dobitnica tega priznanja Alexia Putellas, ki je vstopila v 92. minuti, je tri minute pozneje le še potrdila zmago.

Katalonke, ki so tretjič osvojile ligo prvakov, so ekipo Lyona premagale prvič, med drugim pa so je ji maščevale za finalna poraza v letih 2019 in 2022. Lyon je doživel sploh prvi poraz v tej sezoni lige prvakinj. Barcelona je sezono končala kar s štirimi lovorikami, potem ko je dobila že ligo, pokal in superpokal.

Finale lige prvakinj je bil tudi zadnja tekma za oba trenerja. Sonia Bompastor se bo iz Lyona preselila k Chelseaju, kjer bo zamenjala Emmo Hayes, Barcin strateg Jonatan Giraldez pa bo prevzel Washington Spirit.

Dosedanje zmagovalke lige prvakinj:



2023/24 Barcelona

2022/23 Barcelona

2021/22 Lyon

2020/21 Barcelona

2019/20 Lyon

2018/19 Lyon

2017/18 Lyon

2016/17 Lyon

2015/16 Lyon

2014/15 1. FFC Frankfurt

2013/14 Wolfsburg

2012/13 Wolfsburg

2011/12 Lyon

2010/11 Lyon

2009/10 Turbine Potsdam

2008/09 Duisburg

2007/08 1. FFC Frankfurt

2006/07 Arsenal

2005/06 1. FFC Frankfurt

2004/05 Turbine Potsdam

2003/04 Umea

2002/03 Umea

2001/02 1. FFC Frankfurt