A. T. K., STA

Tretja kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo 2026 (Slovenija: Kosovo)

Slovenski nogometaši danes proti Kosovu za biti ali ne biti

slovenska nogometna reprezentanca | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Prištini igrala tretjo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec bo izbrana vrsta Kosova, ki ima kakovostno zasedbo in bo zahteven tekmec. Toda četa Matjaža Keka verjame, da se lahko v Ljubljano vrne z nujno potrebnimi točkami.

"Kosovo je v neki evforiji po zmagi nad Švedsko. Vsekakor bo treba gostitelje od začetka umiriti. Verjamem sicer, da bo njihov začetni nalet močan, ampak potem moramo računati na našo kakovost, na naš slog igre, ki nas je krasil pred tem. Verjamem, da bomo uspešni," je pred kratkim povedal Žan Karničnik.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike.

Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki.

Tekmo proti Sloveniji na stadionu Fadil Vokrri, ki je bil razprodan v zgolj nekaj urah in sprejme slabih 14.000 gledalcev, bodo sodili Italijani na čelu z Marcom Guido.

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po Kosovu v ponedeljek čaka obračun s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

