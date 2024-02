Tekmo preložili zaradi pomanjkanja policistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V portugalskem nogometnem prvenstvu niso mogli izpeljati tekme med vodilnim Sportingom iz Lizbone in Famalicaom. Tekmo primeire lige so preložili zaradi pomanjkanja policistov na stadionu Famalicaa. Pripadniki policijskih sil so si skupinsko vzeli bolniško odsotnost kot del protesta, s katerim želijo izsiliti boljše plače.